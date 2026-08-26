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朱肯米勒批貝森特文掀案外案 網友揪出使用AI工具引起熱議

編譯湯淑君／綜合外電
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傳奇避險基金投資人朱肯米勒撰文批評美國財長干預債市的做法，令華爾街感到詫異。但這...
傳奇避險基金投資人朱肯米勒撰文批評美國財長干預債市的做法，令華爾街感到詫異。但這篇文章很快就引發新爭議：朱肯米勒此文是用人工智慧（AI）工具寫成。（路透）

美國財政部長貝森特干預債市的做法，遭亦師亦友的傳奇避險基金投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）撰文嚴詞批評，令華爾街感到詫異。但這篇文章很快就引發新爭議：朱肯米勒這篇文章是用人工智慧（AI）工具寫成。

朱肯米勒在華爾街日報周一（24日）刊出的文章中，嚴厲批判貝森特藉加倍回購美債干預債市、企圖壓抑長債殖利率的做法，認為此舉是一大錯誤，並指出債市並未運作不良，不該橫加干預，殖利率之所以升高，是高通膨和聯邦債務失控所致。

投資人先是對貝森特遭早年導師斥責感到詫異，但注意力隨即轉向朱肯米勒這篇文章是否用AI工具輔助生成的疑問。一些社群媒體觀察者指出，用AI偵測程式掃瞄文章後發現，朱肯米勒的評論文章確實借助AI完成。

朱肯米勒接受訪問時坦承，的確用AI協助撰寫此文。他說：「我英文成績得B，經濟學可是得A+。這些是我的想法，我談論此主題超過15年了，認識我的人都知道。我是否寧願自己是偉大的作家？是的，但我不是。」

朱肯米勒表示，他與家族辦公室的同事都用知名AI工具——Anthropic的Claude、OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini以及Perplexity——輔助工作，包括寫文章。他把AI工具視為類似使用計算機，或演講稿請人捉刀。

他說：「73歲的我，對使用它（AI工具）引以為傲。」他未透露這篇意見版文章是用哪一種AI工具撰寫。

周二早晨，朱肯米勒的大作開始傳遍網路。聚焦加密幣的創投投資人Haseeb Qureshi在社群平台X上貼文說，AI偵測程式判定朱文可能是由AI生成。Qureshi文中寫道：「閱讀此文時，十分明顯。」

朱肯米勒表示，他用AI不覺得慚愧，卻被網友的反應刺痛。他說：「唯一讓我難為情的是，許多人跑來告訴我，這篇文章比我平常寫的好太多。」

此插曲凸顯出，AI工具使用變得非常普遍，已融入企業主管的日常生活和公開訊息。

然而，在作家、編輯和出版界，該不該揭露使用AI，已引起熱議。

為反制被視為粗製濫造的AI生成內容充斥平台，LinkedIn最近就推出「似乎像AI垃圾」標籤，讓用戶在察覺可疑貼文時點擊示警。

本月稍早，金融時報（FT）在哈佛教授撰寫的意見評論刊出後，加上附註，揭露這位教授用AI撰寫此文，而此舉違反該報行為準則。

有些作者被指控使用AI，即使他們否認，書籍仍被下架或遭出版社解約。

精華 FAQ

  • 他主要批評貝森特透過加倍回購美債干預債市、企圖壓抑長債殖利率，認為這是錯誤政策，因為債市並未失靈，利率上升反映的是高通膨與聯邦債務問題。

  • 因為社群媒體觀察者用AI偵測程式掃描後，認為文章可能是由AI生成或輔助完成，讓原本聚焦在貝森特政策批評的討論，轉成外界追問作者是否透明揭露AI參與。

  • 他坦承自己確實使用AI協助撰寫，並表示自己把Claude、ChatGPT、Gemini與Perplexity當成工作工具，類似計算機或請人代筆，強調不覺得羞愧，只是對外界反應感到刺痛。

貝森特 華爾街 ChatGPT

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