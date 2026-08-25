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貝森特出手見效 長債有大買家撐場 交易員不敢輕易做空

編譯季晶晶／綜合外電
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財政部長貝森特擴大回購長天期美債，讓交易員不願輕易做空長債。(美聯社)
財政部長貝森特擴大回購長天期美債，讓交易員不願輕易做空長債。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

貝森特擴大長天期美債回購後，長債利差與殖利率小幅回落，市場開始押注政府將持續出手支撐，但外界仍質疑其無法解決赤字根本問題。

財政部長貝森特上周拋出震撼市場的計畫，長天期美債回購規模將至少增加一倍，以壓低政府長期借貸成本。彭博資訊報導，儘管政策成效引發爭議，市場數據與交易動向顯示，短期內已開始見效。

最直接的變化出現在長天期債市。30年期美國公債與相同期限利率交換合約的利差，縮至2月以來最小；10年期利差也縮小3個基點，降至約38個基點。雖然10年期與30年期美債殖利率仍接近多年高點，但已小幅回落。市場走勢顯示，若非貝森特出手，殖利率可能更高。

花旗美國利率策略主管威廉斯（Jason Williams）表示，財政部進場回購，等於為長天期美債提供有限支撐。市場上多了一個大買家，交易員不敢輕易與「貝森特賣權」（Bessent put）作對。

CNBC周一報導，財政部可能動用存放在聯準會的財政部一般帳戶資金，擴大購買長天期美債。這項消息加上原油價格下跌，進一步提振債市。

選擇權市場也出現變化。過去一周，長天期美債期貨買權（call）相對於賣權（put）大幅增加，顯示市場偏多；短天期美債期貨選擇權則維持中性，顯示資金主要押注長債。

R.J. O’Brien衍生性金融商品經紀商曼扎拉（Alex Manzara）表示，目前市場焦點都在長天期債券，交易員擔心政府干預可能讓長期利率突然大跌。

ING紐約區域研究主管葛維（Padhraic Garvey）表示，利差縮小反映市場預期財政部如果認為這項政策有效，未來可能多次擴大回購。

但億萬富豪投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）批評，貝森特出手干預是錯誤決定。品浩（Pimco）公共政策主管坎崔爾（Libby Cantrill）也指出，回購或許能從技術面壓低殖利率，卻無法改變美國長期預算赤字與發債量龐大的根本問題。

截至周三亞洲交易時段，美國10年期公債殖利率約4.63%，上周一度升至2025年初以來最高；30年期殖利率約5.17%，略低於先前觸及的2007年以來最高點。

精華 FAQ

  • 他主張將長天期美債回購規模至少擴大1倍，以壓低政府長期借貸成本。市場認為財政部成為大買家後，長債受到支撐，殖利率因此回落。

  • 30年期美債與同期限利率交換利差縮至2月以來最小，10年期利差也降到約38個基點。雖然殖利率仍在高檔，但已出現小幅下滑。

  • 因為回購主要是技術性支撐，能短期壓低殖利率，卻無法改變美國長期預算赤字與龐大發債需求。像Druckenmiller與Pimco都認為根本問題仍未解決。

貝森特 殖利率 利率

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