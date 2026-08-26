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特斯拉「太陽能屋瓦」難敵成本現實 走入歷史

編譯劉忠勇／綜合報導
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特斯拉Tesla）高階太陽能屋瓦正式走入歷史，馬斯克十年前收購SolarCity後描繪的能源願景，最終仍難敵成本和量產現實。

特斯拉官網的Solar Roof頁面已轉向太陽能板產品，配合的第三方安裝商也被告知，未來不再供應太陽能屋瓦，只提供傳統太陽能板。

馬斯克2016年發表Solar Roof時，定位為比傳統太陽能板更美觀的替代方案，也成為特斯拉收購SolarCity的重要賣點。SolarCity當年由馬斯克表親經營，馬斯克本人也是最大股東兼董事長。多年後，相關股東訴訟揭露，當年展示的屋瓦還不是可正常發電的成熟產品。

Solar Roof最初承諾頗具吸引力，特斯拉宣稱整體成本可低於新屋頂加傳統太陽能板，早期報價約每平方英尺22美元。但實際安裝價格遠高於預期。特斯拉2023年以600萬美元和解相關集體訴訟，其中一名客戶合約價格，據稱曾從約7.2萬美元飆高至約14.6萬美元。

量產目標也未實現。Tesla曾設定每周生產並安裝1000件Solar Roof，但Wood Mackenzie估算，高峰時每周實際安裝僅約21至32件，較目標少逾95%；七年間在美國總安裝量約3000件。特斯拉自2024年初就不再單獨揭露太陽能屋瓦部署數據，產品也逐漸淡出行銷主軸。

特斯拉能源策略如今轉向傳統屋頂太陽能板搭配Powerwall。該公司在紐約州水牛城廠生產太陽能板，今年開始交付住宅客戶。

精華 FAQ

  • 主因是成本與量產都未達預期，實際安裝價格遠高於最初承諾，且生產與部署規模長期無法放大，最終迫使特斯拉把資源轉回更成熟的傳統太陽能板。

  • 它被包裝為比傳統太陽能板更美觀的屋頂替代方案，也是特斯拉收購 SolarCity 後的重要能源願景，強調可兼具發電功能與外觀整合效果。

  • Tesla 曾喊出每周生產並安裝 1000 件，但高峰期實際僅約 21 至 32 件，七年間美國總安裝量約 3000 件，遠低於目標，也因此淡出行銷主軸。

馬斯克 特斯拉 Tesla

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