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新iPhone發表會前 蘋果2款新電腦官網驚喜亮相

編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
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蘋果25日在官網推出新款Mac mini等新品。（取自蘋果台灣官網）
蘋果25日在官網推出新款Mac mini等新品。（取自蘋果台灣官網）

蘋果（Apple）25日在官網推出新款Mac mini和Mac Studio桌上型電腦，Mac mini在美國起售價899美元，將搭載蘋果最新的M6晶片或M5 Pro晶片。部分Mac mini將由鴻海德州休士頓廠生產，為蘋果實現在美國製造的布局。

在9月新款iPhone發表會前，蘋果先在官網推出新款Mac mini，是近兩年來首次更新。目前Mac mini需求大增，成為在電腦上執行人工智慧（AI）應用的熱門工具，但記憶體晶片短缺使蘋果更難維持充足庫存。

鴻海集團位於休士頓北部的廠區有兩幢主要建築，其中一幢用於組裝蘋果的AI伺服器，每小時生產約十台伺服器，將用於驅動蘋果未來將加入自家硬體產品的AI功能。另一幢之前是空倉庫，已經改建為22萬平方英尺的Mac Mini製造場地。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規畫；因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造量能。

蘋果今年下半年將密集推出多款新產品，新版Mac mini是其中之一。蘋果最快本周內發出iPhone發表會邀請函，活動可能於9月9日舉行，屆時將推出該公司第一款折疊式手機及iPhone 18 Pro系列，以及新款AirPod和多款小改款的Apple Watch，包括強化健身追蹤功能，Series 12將新增陶瓷錶殼款式。但搭載相機的AirPods預計明年才會推出。

蘋果也計畫在今年推出第一款結合螢幕的智慧家庭裝置。利用臉部辨識確認使用者身分，並顯示個人化內容。

精華 FAQ

  • 蘋果25日在官網推出新款Mac mini和Mac Studio桌上型電腦，屬於在9月iPhone發表會前的先行更新，也顯示公司下半年將密集發表多款新產品。

  • Mac mini在美國起售價為899美元，將搭載蘋果最新的M6晶片或M5 Pro晶片。蘋果也藉此回應AI應用需求升溫，但記憶體晶片短缺可能影響供貨。

  • 鴻海德州休士頓廠部分產線將生產Mac mini，另有建築組裝蘋果AI伺服器，每小時約可生產10台。這反映蘋果強化在美國製造與AI硬體布局。

Apple 鴻海 休士頓

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