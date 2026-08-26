美意外干預債市 比特幣、黃金漲勢再起

美國財政部意外干預債市，重燃財政和美元貶值疑慮，推升比特幣 和金價 。比特幣延續上周開始的強勁漲勢，25日一度突破8萬美元大關，是5月以來首見，金價一度上漲近1%，逼近每英兩4700美元，也創5月中以來盤中新高。去年推升比特幣和金價大漲的「貶值交易」，大有捲土重來之勢。

比特幣上周連五天勁揚，最後三天累計上漲約20%，創2023年以來最大三日漲幅。根據加密貨幣 衍生品數據公司CoinGlass，超過40億美元的加密幣空頭部位遭到平倉，交易員被迫回補空單，進一步推高比特幣價格。

比特幣25日盤中一度漲約3%到81257.99美元，這波行情由三股力量推動：美財部宣布擴大長債回購規模、資金重新流入比特幣現貨ETF，及空頭被迫回補。市場現在關注比特幣能否站穩這道關卡。

現貨金價25日也一度觸及三個多月高點，漲近1%至每英兩4696.83美元，為5月中以來最高盤中價。上周，在美國財政部宣布意外加大長期國債回購規模導致國債殖利率和美元雙雙走低，金價一度飆升逾4%，站穩4500美元，周線也連三升。

通過直接干預來控制借貸成本的努力，加深市場對美國政策可能削弱美元信心的疑慮，並使其他投資變得更具吸引力，這代表所謂「貶值交易」（debasement trade）主題的捲土重來，這個議題曾助推黃金在2025年上漲65%。美元走軟對以美元計價的大宗商品而言是利多因素。

線上金融交易平台IG集團分析師西卡莫爾表示，美國財政部的公告導致投資人因貶值交易疑慮再次浮現，紛紛轉進實體與數位資產。

據Investing.com分析，比特幣若站穩8萬美元，且現貨ETF單日資金流入逾4億美元，下個目標是8萬4000美元，之後還可能挑戰8萬8000美元。

但80000美元附近有賣壓。比特幣今年5月跌破這個區域，當時買進的投資人如今接近回本，可能趁機賣出。75000美元是短線重要支撐。如果跌破，有可能進一步回測約71541美元的200日指數移動平均線。