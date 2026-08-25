我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺8親人從90歲到7歲都不放過 蒙州男焚屋自盡

桃莉芭頓80歲辭世 4天前談亡夫：還有好多事想完成

SpaceX建第三座星艦基地 預計2029年首次發射、可創路州上萬職缺

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX將在路易斯安那州興建第三座星艦發射基地。(路透)
SpaceX將在路易斯安那州興建第三座星艦發射基地。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX將在路易斯安那州興建第三座星艦發射基地。
  • 重點二：新基地總投資達1,000億美元，預計2029年首次發射。
  • 重點三：路州估可創造上萬職缺，但同時引發環境保育爭議。

太空探索公司SpaceX宣布，將在路易斯安那州南部海岸的胡桃島（Pecan Island），興建全新的星艦（Starship）發射基地，總投資額高1,000億美元。這座基地占地12.5萬英畝（約506平方公里），預計2027年動工、2029年首次發射，是繼德州佛羅里達州之後，SpaceX在美國境內的第三個星艦發射場。

新基地命名為「Starbase, Louisiana」，規劃興建五座發射設施，每座包含兩個發射台，並搭配推進劑生產廠、發電設施、火箭組裝廠，以及員工住宅。

這裡將成為SpaceX擴大星艦發射次數的重要據點。星艦目前主要在德州南部製造和發射，SpaceX也正於佛州卡納維爾角開發另一處基地。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）為星艦設定很高的目標，預計技術成熟後每天發射數次，但今年至今僅升空兩次。

星艦被視為SpaceX未來最關鍵的火箭，短期任務是發射體積更大、效能更高的新一代星鏈衛星，提升衛星網路容量。SpaceX也計劃最快2027年利用星艦運送太空資料中心，並最快2028年替美國太空總署（NASA）載送太空人登月。這些計畫能否實現，也關係到SpaceX接近2兆美元的市值能否獲得支撐。

星艦需要大量燃料，胡桃島鄰近天然氣產區，是選址的重要優勢。此外，星艦可從這裡向南飛越墨西哥灣，再前往地球兩極上空，這對SpaceX部署多達100萬顆太空資料中心衛星的計畫至關重要。

路易斯安那州估計，這項計畫未來十年可為當地直接創造3,000個工作機會，另帶動8,100個間接職缺。馬斯克則預估最終可能帶來約1萬個工作機會。

不過，SpaceX的擴張伴隨環境爭議。SpaceX德州基地過去曾因火箭試射破壞保育棲地、污染水域而遭到抗議、訴訟與裁罰。SpaceX承諾與路易斯安那州合作修復沿海濕地、保護野生動物棲地，並強化濕地抵禦風暴的能力。新基地所在地原屬艾克森美孚石油公司，後來因沿海土地流失訴訟和解，土地歸還州政府。

精華 FAQ

  • SpaceX將在胡桃島興建全新的星艦發射基地，命名為Starbase, Louisiana，並規劃5座發射設施、推進劑工廠、組裝廠與員工住宅。

  • 該基地總投資高達1,000億美元，占地12.5萬英畝，預計2027年動工，並在2029年進行首次發射，成為SpaceX在美國第3個星艦發射場。

  • 州政府預估未來10年可帶來3,000個直接職缺與8,100個間接職缺，馬斯克更估約1萬個工作，但外界也憂心火箭試射造成濕地破壞與污染。

SpaceX 佛羅里達州 德州

上一則

美股四大指數收漲 Nvidia財報前科技股反彈 美債殖利率回落助攻

延伸閱讀

SpaceX將斥資千億美元打造新火箭基地 2027年動工

SpaceX將斥資千億美元打造新火箭基地 2027年動工
馬斯克：SpaceX搭載Nvidia晶片 「太空AI資料中心」明年第4季送上軌道

馬斯克：SpaceX搭載Nvidia晶片 「太空AI資料中心」明年第4季送上軌道
民企「朱雀三號」升空 中國火箭地面回收成功 直追SpaceX

民企「朱雀三號」升空 中國火箭地面回收成功 直追SpaceX
SpaceX推Grok 4.6擴張AI版圖 馬斯克估AI營收9月超其他事業

SpaceX推Grok 4.6擴張AI版圖 馬斯克估AI營收9月超其他事業

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清