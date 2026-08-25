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財報前強心針 Nvidia奪印度AI資料中心業者大單 共9千套Vera Rubin系統

編譯廖玉玲／綜合外電
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輝達公布財報前夕再傳大訂單。 （路透）
輝達公布財報前夕再傳大訂單。 （路透）

輝達（Nvidia）公布財報前夕再傳大訂單。印度人工智慧（AI）基礎設施公司AM Intelligence，已訂購9,000套Vera Rubin系統，力拚成為亞洲首批採用這個先進運算平台的公司之一。

這家總部位於海得拉巴的公司25日聲明表示，配備這些機架式系統的伺服器，預計明年在印度南部上線，客戶包括大型雲端服務供應商、AI實驗室以及致力開發印度本土AI模型的機構。

日本也計劃購買下一代Rubin晶片，以建構自主研發的機器人基礎AI模型，首個資料中心預定2028年6月投入營運。   

AM Intelligence已擬定一項規模達80億美元的計畫，其中包含對輝達下達具有約束力的訂單，目標是能建設1 GW的算力。

與AM Intelligence同樣隸屬於AM集團的Greenko集團創辦人兼總裁科利，在一段影片訪談中表示，該集團將以有競爭力的價格，向印度、美國、芬蘭和馬來西亞的客戶提供算力，而公司的首批算力已被一位美國客戶購買，但由於保密協議，他拒絕透露買家的身份。

該公司計劃到2030年，在印度、歐洲及其他地區實現5GW的資料中心容量。

精華 FAQ

  • AM Intelligence已訂購9,000套Vera Rubin系統，準備在印度南部部署相關伺服器。這筆訂單被視為其搶進亞洲先進AI算力市場的重要一步。

  • 該公司擬定80億美元計畫，包含對輝達的具約束力訂單，目標是建設1GW算力，並計劃到2030年在印度、歐洲及其他地區達成5GW資料中心容量。

  • AM Intelligence表示，相關伺服器預計明年在印度南部上線，客戶包括大型雲端服務供應商、AI實驗室，以及開發印度本土AI模型的機構，並將向多國客戶提供算力。

印度 NVIDIA 輝達

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