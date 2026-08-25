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華爾街日報：Anthropic自估潛在營收超過30兆美元

中央社／紐約25日綜合外電報導
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「華爾街日報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic很可能告訴投...
「華爾街日報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic很可能告訴投資人，其總體潛在市場（TAM）規模可望超過30兆美元。（路透）

華爾街日報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic很可能告訴投資人，其總體潛在市場（TAM）規模可望超過30兆美元，高於SpaceX自估的28.5兆美元。

路透報導，總體潛在市場（total addressable market，TAM）指的是某項產品或服務若在相關市場達到100%市占率時，全年可能獲得的營收規模。若TAM龐大，可支持Anthropic計畫的首次公開募股（IPO）當中的公司估值。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，開發聊天機器人Claude的Anthropic為了量化其TAM，正在評估所有可用AI模型完成的工作範圍。

SpaceX（太空探索科技公司）在今年5月提交的IPO文件中說，其已預期可見「人類史上最大可行的TAM」，大多歸功於AI科技。

路透本月稍早報導，Anthropic目前預估其2028年營收約為1900億至2000億美元，其IPO估值取決於這些預測。

精華 FAQ

  • 報導指出，Anthropic可能告訴投資人，其總體潛在市場規模可望超過30兆美元，顯示公司對AI相關商機的估算極為龐大，也可能成為其IPO估值的重要支撐。

  • TAM代表某產品或服務在相關市場拿到100%市占時，全年可得的營收規模；若規模龐大，通常代表未來成長空間充足，因此有助支撐投資人對Anthropic上市估值的期待。

  • 華爾街日報稱，Anthropic正在盤點所有可由AI模型完成的工作範圍，藉由量化這些任務所對應的市場需求，來推估其總體潛在市場與長期營收潛力。

SpaceX 華爾街 Anthropic

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