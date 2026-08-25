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美IPO熱潮提前升溫 Oura、Anthropic蓄勢登場

編譯劉忠勇／綜合外電
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今年夏末IPO潮，ŌURA可望率先登場。（美聯社）
今年夏末IPO潮，ŌURA可望率先登場。（美聯社）

華爾街夏末向來清淡，今年卻因9月7日勞動節後一波首次公開發行股票（IPO）蓄勢待發而提前熱絡起來。智慧戒指業者Oura可望搶先登場，募資規模上看1,000億美元的Anthropic更是重頭戲，足以把今年IPO募資推上新高。

基金經理人和分析師表示，最近上市說明會行程滿檔。資料中心營運商Switch、軟銀支持的SB Energy、AI雲端公司Nscale，以及旗下擁有 Dunkin'和Arby's品牌的餐飲集團Inspire Brands，也都評估今年內或明年初上市。SB Energy最近向投資人強調與OpenAI在俄亥俄州的大型資料中心交易，凸顯AI基礎建設仍是新股市場主軸。

其中，Oura可望拔得頭籌。彭博引述知情人士報導，這家健康、健身與睡眠追蹤智慧戒指業者，最快9月在美IPO，募資最多30億美元，評價可能超過160億美元。原始股東預料也將趁上市釋出相當數量持股。Oura去年9月完成8.75億美元E輪募資時，評價為110億美元。該公司已委託高盛、摩根士丹利、摩根大通、Allen & Co.和Jefferies承辦上市。

Oura戒指可連接iPhone與Android手機App，雖然智慧戒指在穿戴市場仍屬小眾，市場主流仍是智慧手錶，但成長速度很快。執行長Tom Hale先前表示，截至2025年9月，Oura累計賣出550萬只戒指，高於2024年6月的250萬只；2026年營收將達15億美元，為2024年5億美元的三倍。

不過，IPO熱潮仍取決於市場氛圍。2021年新股狂潮最後多數跌破發行價，今年表現較佳，2026年上市公司平均較IPO價格上漲21%。這波新股潮能否延續，將取決於AI、資料中心與消費科技題材能否撐住投資人胃口。

精華 FAQ

  • 因為9月7日勞動節後將有一波IPO蓄勢待發，市場已提前進入說明會與路演密集期，帶動華爾街夏末原本偏淡的氣氛轉熱。

  • 彭博報導指出，Oura最快9月在美IPO，募資最多可達30億美元，整體估值可能超過160億美元，原始股東也可能同步釋出部分持股。

  • 關鍵在於市場是否繼續買單AI、資料中心與消費科技題材。若投資人風險偏好維持，IPO表現有望延續；反之，熱潮可能受整體氛圍影響而降溫。

Anthropic 華爾街 軟銀

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