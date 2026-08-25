Nvidia200億美元收購成果曝光 三星代工的Groq晶片量產 今年稍晚啟用
財經網站CNBC報導，輝達（Nvidia）周一宣布，Groq 3 LPX機櫃已正式進入量產，代表去年斥資200億美元、創下該公司最大收購紀錄的Groq技術正式商業化。該機櫃將搭配Vera CPU與Rubin GPU，部署於雲端業者Nebius，預計今年稍晚啟用。
此舉凸顯低延遲推論日益重要，能讓AI代理的回應更即時，尤其適用於程式編寫，雲端業者也可藉此提供提供收費較高的服務。
Groq晶片內建500MB高速靜態隨機存取記憶體（SRAM），以減少記憶體造成的運算瓶頸，由三星電子代工，輝達GPU則由台積電（2330）代工。每座LPX機櫃整合256顆Groq 3晶片，每秒可處理3,400個詞元。
競爭對手超微（AMD）今年也宣布與Cerebras合作，搶攻低延遲推論市場；OpenAI新推出的Ultrafast模式同樣採用Cerebras技術，標榜每秒可處理750個詞元。
輝達預定周三公布財報。
Groq 3 LPX機櫃正式進入量產，代表去年200億美元收購取得的Groq技術開始商業化落地，也顯示輝達正加速布局低延遲推論市場。 Groq 3 LPX機櫃將搭配Vera CPU與Rubin GPU，部署在雲端業者Nebius，預計今年稍晚啟用，成為提供AI推論服務的重要基礎設施。 低延遲推論可讓AI代理回應更即時，特別利於程式編寫等應用，也能支撐更高價服務；AMD與Cerebras、OpenAI的Ultrafast模式都在搶攻這塊市場。
精華 FAQ
Groq 3 LPX機櫃正式進入量產，代表去年200億美元收購取得的Groq技術開始商業化落地，也顯示輝達正加速布局低延遲推論市場。
Groq 3 LPX機櫃將搭配Vera CPU與Rubin GPU，部署在雲端業者Nebius，預計今年稍晚啟用，成為提供AI推論服務的重要基礎設施。
低延遲推論可讓AI代理回應更即時，特別利於程式編寫等應用，也能支撐更高價服務；AMD與Cerebras、OpenAI的Ultrafast模式都在搶攻這塊市場。
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