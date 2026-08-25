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美觀難敵成本現實 特斯拉太陽能屋瓦黯然退場 Cybertruck同步漲價

編譯劉忠勇／綜合外電
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特斯拉的太陽能板。 （特斯拉官網）
特斯拉的太陽能板。 （特斯拉官網）

特斯拉Tesla）高階太陽能屋瓦正式走入歷史，馬斯克十年前收購SolarCity後描繪的能源願景，最終仍難敵成本和量產現實。

特斯拉官網的Solar Roof頁面已轉向太陽能板產品，第三方安裝商也被告知，未來不再供應太陽能屋瓦，只提供傳統太陽能板。

馬斯克2016年發表Solar Roof時，定位為比傳統太陽能板更美觀的替代方案，也成為特斯拉收購SolarCity的重要賣點。SolarCity當年由馬斯克表親經營，馬斯克本人也是最大股東兼董事長。多年後，相關股東訴訟揭露，當年展示的屋瓦還不是可正常發電的成熟產品。

Solar Roof最初承諾具吸引力，特斯拉曾宣稱整體成本可低於新屋頂加傳統太陽能板，早期報價約每平方英尺22美元。但實際安裝價格遠高於預期，部分客戶甚至在簽約後遭大幅調價。特斯拉 2023年以600萬美元和解相關集體訴訟，其中一名客戶合約價格據稱曾從約7.2萬美元跳升至約14.6萬美元。

量產目標也未實現。Tesla曾設定每周生產並安裝1,000件Solar Roof，但Wood Mackenzie估算，高峰時每周實際安裝僅約21至32件，較目標少逾95%；七年間在美國總安裝量約3,000件。Tesla自2024年初起不再單獨揭露太陽能屋瓦部署數字，產品也逐漸淡出行銷主軸。

特斯拉能源策略如今轉向傳統屋頂太陽能板搭配Powerwall。該公司在紐約州水牛城廠生產太陽能板，今年開始交付住宅客戶；同時，本月也在德州申請於休士頓附近興建一座101億美元太陽能電池廠，預計創造9,712個永久工作。

另一方面，Tesla周二也在美國調高部分Cybertruck售價。官網顯示，Cybertruck雙馬達版和高階全輪驅動版各漲5,000美元，售價分別漲至74,990美元和84,990美元。

特斯拉（Tesla）高階太陽能屋瓦最終仍難敵成本和量產現實。（路透）
特斯拉（Tesla）高階太陽能屋瓦最終仍難敵成本和量產現實。（路透）

精華 FAQ

  • 主要原因是成本遠高於原先承諾，且量產與安裝效率嚴重落後。原本宣稱可比新屋頂加太陽能板更划算，但實際報價與交付都不如預期。

  • 馬斯克在2016年推出時，將其定位為更美觀的太陽能替代方案，並作為收購SolarCity的重要賣點，期望結合屋頂翻新與發電功能。

  • 特斯拉周二在美國調高部分Cybertruck售價，雙馬達版漲至74,990美元，高階全輪驅動版漲至84,990美元，兩者皆比原價增加5,000美元。

特斯拉 Cybertruck Tesla

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