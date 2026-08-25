貝森特說法反覆未提新措施 有報導說財政部擬動用現金買回舊債

美國財政部長貝森特周一舉行記者會公布孤立伊朗的新制裁，債市問題卻搶走焦點。（美聯社）

美國財政部 長貝森特 周一舉行記者會公布孤立伊朗的新制裁，債市問題卻搶走焦點。他上周暗示可能擴大長債買回，卻改稱等9月9日正式啟動後再看，也未說明是否減少長債標售。說法反覆，使市場質疑財政部能否維持「規律且可預測」的債務管理原則。

美國30年期公債殖利率 上周升至2007年來最高後，貝森特意外宣布，9月9日至11月4日將把每次買回長債的金額，由20億美元提高至至少40億美元。

財政部公布的時程顯示，這段期間最多將買回140億美元、期限介於10年至30年的公債。貝森特上周接受CNBC訪問時還表示，實際買回規模可能高於新訂下限。

不過，貝森特周一被問到近期是否可能再擴大買回時，只說：「我們一張債券都還沒買。下一次操作是9月9日，所以到9月9日再看。」

市場也揣測，財政部可能減少長天期公債標售規模。貝森特並未排除這項可能，只表示目前將繼續依照既定安排發債，下一次調整要等11月初公布下一季發債安排。

CNBC較早引述兩位財政部官員報導，財政部可能動用一般帳戶（TGA）的部分資金，買回殖利率較高的舊公債，而非完全依靠增發短期國庫券籌措資金。

財政部一般帳戶存放於聯準會（Fed），8月20日餘額達9,350億美元。財政部長期維持大筆現金，以支應社會安全給付、聯邦員工薪資及政府承包商款項，也避免市場突然中斷時無法取得資金。

摩根士丹利估計，財政部可用於擴大買回公債的多餘現金可能介於800億至2,000億美元，實際金額取決於財政部須預留多少資金。使用現金可避免增發短債買回長債，也就是不必以一種債務取代另一種債務。

相關報導帶動美國公債價格上漲，美國10年期公債殖利率一度下降約4個基點至4.69%。不過，殖利率仍接近貝森特上任以來高點。

RBC資本市場美國利率策略主管葛溫（Blake Gwinn）認為，財政部動用現金買回公債的可能性非常低，相關討論看來更像倉促壓制債市賣壓，而非經過周詳評估的現金管理政策。網路攻擊風險升高之際，財政部更需要保留足夠現金。

美國財政部數十年來通常只在廣泛徵詢市場意見並經過內部研議後，才調整發債、買回及現金管理方式。貝森特去年11月也曾公開支持「規律且可預測」的原則。

財政部卻在公布每季長債買回安排僅兩周後，突然提高買回規模。分析師警告，若投資人無法預測未來標售規模及債務管理措施，可能要求更高報酬才願意持有美債，長天期公債受到的影響尤其明顯。

城堡證券（Citadel Securities）認為，財政部企圖壓低殖利率近似金融抑制（financial repression），可能削弱美元並推高通膨。殖利率下降會降低美元吸引力，美元走弱又可能提高進口物價。

不過，Wrightson ICAP資深經濟學家克蘭達爾（Lou Crandall）指出，目前規劃的買回金額相較財政部每日現金進出仍然很小，即使動用一般帳戶，也只相當於正常現金流量的變化。

真正困擾市場的不是140億美元買回額，而是貝森特究竟還準備動用哪些工具。財政部上周出其不意地改變安排後，如今要求投資人走一步看一步，反而更難維持政策原有的可預測性。