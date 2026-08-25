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比特幣衝破80,000美元大關 下一個目標價與回檔風險曝光

編譯季晶晶／綜合外電
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比特幣重返80,000美元大關。（美聯社）
比特幣重返80,000美元大關。（美聯社）

比特幣延續上周開始的強勁漲勢，周二突破80,000美元大關，是5月以來首見，盤中一度報80,762.51美元。這波行情由三股力量推動：美國財政部宣布擴大長天期公債回購規模、資金重新流入比特幣現貨ETF，以及空頭被迫回補。市場現在的關注焦點是，比特幣能否站穩這道關卡。

財經網站CNBC報導，比特幣上周三天內大漲逾20%，創2023年以來最大三日漲幅根據加密貨幣衍生品數據公司CoinGlass，超過40億美元的加密貨幣空頭部位遭到平倉，交易員被迫回補空單，進一步推高比特幣價格。

這波漲勢始於美國財政部宣布，將長天期公債回購規模提高一倍。市場隨後傳出，財政部可能動用現金餘額回購殖利率較高的舊債，壓低政府借貸成本。

不過，彭博報導，美國財政部長貝森特周一表示，財政部目前連一張公債都還沒買。

根據Investing.com分析，比特幣若能站穩80,000美元，且現貨ETF單日資金流入超過4億美元，下一個目標是84,000美元，之後還可能挑戰88,000美元。

但80,000美元附近有賣壓。比特幣今年5月跌破這個區域，當時買進的投資人如今接近回本，可能趁機賣出。75,000美元是短線重要支撐。如果跌破，有可能進一步回測約71,541美元的200日指數移動平均線。

Benzinga的分析指出，比特幣相對強弱指數已升至81，進入明顯超買區，短線回檔或盤整的風險升高。

Investopedia報導，美國比特幣現貨ETF上周連續五天吸金，合計淨流入近20億美元。花旗分析師Alex Saunders指出，資金持續回流，是漲勢能否延續的關鍵。

CNBC指出，全球持有最多比特幣的上市公司Strategy已連續兩周沒有買進。路透報導，該公司已備妥約16億美元現金，可用於購買比特幣、回購股票或其他用途。如果Strategy恢復買進，同時ETF資金持續流入，可能為比特幣带來另一股買盤。

精華 FAQ

  • 主要來自3股力量：美國財政部擴大長天期公債回購規模、比特幣現貨ETF資金重新流入，以及空頭部位遭大量平倉後被迫回補，合力推升價格。

  • 若比特幣能站穩80,000美元，且現貨ETF單日淨流入超過4億美元，分析認為下一個目標是84,000美元，之後仍有機會進一步挑戰88,000美元。

  • 80,000美元附近有賣壓，75,000美元是重要短線支撐；若失守，價格可能回測約71,541美元的200日指數移動平均線，且RSI升至81也顯示超買風險。

財政部 比特幣 加密貨幣

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