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美財政部擬花1兆美元TGA資金 擴大買回債券

編譯陳苓／綜合報導
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美國回購長債力道可能超預期 資料來源：綜合報導
美國回購長債力道可能超預期 資料來源：綜合報導

兩名美國財政部資深官員透露，可能會動用近1兆美元的財政部一般帳戶（TGA）資金，為其近期宣布的擴大買回債券計畫提供財源。

近期美國長期公債殖利率飆高，市場認為，美國財政部這項舉動，可能壓抑美國長期公債殖利率走勢。

消息傳出後，美國10年期與30年期公債殖利率觸及24日盤中低點。10年期公債殖利率下跌4個基點至4.7%。上周才攀上2007年新高的30年期公債殖利率，挫低4個基點至5.23%。股市方面，道瓊指數24日小紅，那斯達克、費半指數仍開低，費半早盤更重挫逾3%。

美國財長貝森特已將TGA提高至約9500億美元，遠高於前總統拜登主政時期的5500億美元至6000億美元目標。

TGA有如政府的活期帳戶，也是政府存放在聯準會（Fed）的應急基金，如果部分資金投入買債，財政部將擁有更大籌碼影響長天期美債殖利率。

財政部上周意外宣布，將加碼買回長天期的非當期已發行公債（off-the-run），每次操作規模從20億美元擴大到至少40億美元。

貝森特後來受訪時說，購債操作的實際金額可能高於40億美元的最低門檻。

市場原先認為財政部會增發短期國庫券籌資，但債市未延續最初漲勢，殖利率反升，主因投資人質疑買回規模及政策效果。若TGA成為資金來源，市場對財政部「彈藥」的評估可能改觀。

但財政部未提及如何為購債籌措資金，多數市場參與者假設，財政部將發行短債來籌資。這兩名官員也未排除這種可能。貝森特在接受CNBC訪問時，將此次購債行動稱為「財政部扭轉操作」。

財政部官員不願透露要動支多少TGA資金，也不願說明何時將宣布此事。他們並未暗指這些錢有買舊公債以外的用途，但官員明確表示，這些資金目前處於可使用狀態。

外界擔心財政部可能要求Fed協助購債，動用TGA也可減少這種疑慮。Fed像銀行一樣開設TGA帳戶，但TGA並未被視為Fed的貨幣政策工具。

精華 FAQ

  • 兩名資深官員透露，財政部可能動用接近1兆美元的TGA資金作為來源。TGA是財政部存放在Fed的帳戶，若投入買債，將讓財政部更有能力介入長天期債市。

  • 因為財政部若以大量現金直接買回長天期公債，就會增加債券需求，對價格形成支撐，進而壓低殖利率。消息傳出後，10年期與30年期美債殖利率都出現回落。

  • 外界原本擔心財政部可能要求Fed協助購債，但若改用TGA資金，就能減少這種疑慮。財政部官員也表示，這些資金目前可用，並未排除未來仍以短債籌資。

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