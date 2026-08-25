我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

英特爾先進封裝再添大單 台積老客戶SK海力士跳槽

記者鐘惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾EMIB先進封裝發展概況 資料來源：採訪整理
英特爾EMIB先進封裝發展概況 資料來源：採訪整理

英特爾衝刺先進封裝再傳捷報，南韓記憶體大廠SK海力士披露，將於下一代高頻寬記憶體（HBM）導入英特爾EMIB先進封裝技術。SK海力士的HBM過往僅採用台積電CoWoS先進封裝，如今也加入英特爾陣營，引發高度關注。

SK海力士成為繼蘋果、聯發科等大廠之後，又一台積電「大咖客戶」採用英特爾先進封裝技術，業界分析，主因台積電CoWoS產能塞爆的訂單外溢效應。

不過，SK海力士在AI用記憶體領域雄霸一方，是當下科技業最紅的廠商代表，如今加入英特爾先進封裝陣營，讓英特爾勢力更壯大，業界高度關注日後與台積電之間的訂單競逐態勢。尤其英特爾現階段晶圓代工尚未拿下指標性外部客戶案件，隨著先進封裝業務逐漸有斬獲，後續有利藉此拓展更多其他面向合作機會。

綜合外媒報導，SK海力士在2026 Hot Chips會議中揭露其2.5D先進封裝方案，提到台積電的CoWoS-L、CoWoS-R與CoWoS-S之外，也提到英特爾的EMIB封裝方案。同時，該公司後續也放眼3D整合技術。

SK海力士並於會中揭露下一世代HBM技術藍圖，除了HBM4將I／O數量由1024組倍增至2048組之外，後續更將朝增加矽穿孔（TSV）、混合鍵合（Hybrid Bonding）以及2.5D轉向3D整合發展。

外電指出，SK海力士封裝工程副總裁Jaesik Lee也在會中闡述該公司未來將如何利用先進封裝技術來加速其HBM發展藍圖落實。

SK海力士認為，HBM技術對更高功率密度、頻寬與堆疊高度的持續追求，在更厚的介電層、更密集的TSV等驅動下，帶來了顯著的熱學、機械與封裝挑戰。

業界人士分析，英特爾先前在介紹其EMIB 2.5D方案時，曾提到EMIB-T版本加入TSV技術，以強化垂直供電，並支援從其他封裝技術轉換設計，正好符合SK海力士釋出HBM4朝I／O數量倍增、增加TSV等技術發展的方向，應該是讓SK海力士採用英特爾EMIB先進封裝的原因之一。

另外，英特爾EMIB 2.5D方案是透過嵌入使用面積非常小的矽橋搭配多層布線，來取代其他方案使用的大面積矽中介層，並支援HBM整合，標榜最適合當前的AI應用，可提供高頻寬、低延遲的die-to-die連接，更彈性的小晶片配置，以及較低成本與製造複雜度。

英特爾EMIB-T先前已至少贏得聯發科特殊應用IC（ASIC）指標性案件。如今英特爾再被SK海力士主動披露成為其HBM的2.5D先進封裝選擇之一，對日後全球先進封裝市場發展極具意義。

精華 FAQ

  • 業界認為主因是台積電CoWoS產能塞爆，部分訂單外溢到其他供應商；而英特爾EMIB-T又能支援TSV與垂直供電，較符合SK海力士HBM4升級方向。

  • SK海力士表示，HBM4將把I/O數量由1024組倍增至2048組，後續還會朝增加TSV、混合鍵合與2.5D轉向3D整合發展，以提升頻寬與堆疊能力。

  • SK海力士加入英特爾封裝陣營，代表英特爾先進封裝再獲重要客戶，並可能帶動更多合作機會；同時也加劇其與台積電在先進封裝領域的訂單競逐。

南韓 台積電 英特爾

上一則

iPhone 18 Pro傳漲價100美元 考驗果粉接受度

下一則

台積：晶片低能耗 去年為全球節電逾1800億度

延伸閱讀

台積CoWoS爆單 英特爾支援 打破生態系慣例

台積CoWoS爆單 英特爾支援 打破生態系慣例
SK海力士發布CPO路線圖 轉型AI基礎設施重要參與者

SK海力士發布CPO路線圖 轉型AI基礎設施重要參與者
網易3D DRAM布局報捷 威脅三星、SK海力士

網易3D DRAM布局報捷 威脅三星、SK海力士
英特爾上市以來首次發200億美元新股 傳吸引逾千億認購

英特爾上市以來首次發200億美元新股 傳吸引逾千億認購

熱門新聞

美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10
比特幣本周迄今已上漲近20%。（路透）

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

2026-08-21 01:55

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請