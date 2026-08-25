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iPhone 18 Pro傳漲價100美元 考驗果粉接受度

記者陳昱翔／綜合報導
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蘋果秋季新品發表會腳步趨近，彭博報導，受記憶體等零組件缺貨大漲價影響，iPhone 18 Pro新機漲價幾乎已成定局，預料將較前一代上漲至少100美元，漲幅約9%，考驗果粉接受度，並牽動台積電、鴻海、大立光等供應鏈後續出貨。

今年因記憶體缺貨、漲價引發的科技通膨，已讓眾多手機品牌廠苦不堪言，包括三星、OPPO、vivo、Google等業者的新款旗艦機均已調漲售價，外界推測蘋果很可能跟進。

業界人士指出，儘管蘋果iPhone新機每年銷售量落在8000萬至9000萬支，銷量龐大，但受到AI資料中心高毛利率誘因排擠下，手機產品的採購話語權恐仍有限，最終不得不轉嫁成本給消費者。

蘋果前執行長庫克在卸任前的電話會議曾預警，受AI基礎設施建設排擠，全球面臨「百年一遇」的記憶體晶片價格暴漲與供應短缺。這波成本壓力已迫使蘋果調漲Mac與iPad售價，未來iPhone等產品也面臨高度漲價壓力。

業界人士表示，連庫克這樣的「供應鏈管理大師」都無法抵擋記憶體缺貨漲價掀起的科技通膨風暴，顯示智慧手機確實面臨進退兩難的窘境，若漲價很可能影響買氣，若不漲價則將侵蝕利潤，兩者之間如何取得平衡，已是各大品牌業者重大課題。

針對iPhone 18 Pro售價，原先外界普遍預測將落在1399美元至1499美元，大概上漲200至300美元，但彭博認為，最終蘋果在各方考量下，很可能只調漲100美元，藉此降低市占率流失的風險，但實際價格恐怕仍要等到發表會當天才能見分曉。

台灣供應鏈方面，法人表示，儘管鴻海、台積電、大立光等台廠仍有不少營收貢獻來自智慧手機，但也都有同時布局AI相關市場，因此影響有限，而手機業務比重較高的供應鏈則可能影響較大。

精華 FAQ

  • 主因是記憶體等零組件缺貨並大漲價，加上AI基礎設施擴張排擠供應，蘋果成本壓力升高，因而傳出新機售價可能至少上調100美元。

  • 原先外界普遍預測漲幅可能達200到300美元，售價落在1399美元至1499美元；但彭博認為蘋果考量市占風險後，可能只調漲100美元。

  • 法人認為台積電、鴻海、大立光仍有不少營收來自手機，但也布局AI市場，因此整體影響有限；相對而言，手機比重較高的供應鏈壓力會更大。

iPhone 鴻海 Google

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