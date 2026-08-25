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AI驅動下 美國在疫情後的投資增速 比歐洲快逾3倍

編譯易起宇／綜合報導
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最新預測指出，美國企業自疫情來六年間的投資成長幅度，可望達到歐洲的逾三倍，這凸顯出在人工智慧（AI）帶動下，這兩大經濟體日益擴大的差距。

牛津經濟研究院預測，在剔除通膨影響後，美國企業2027年花在新設備和設施上的支出，將比2021年增長40%，主因是AI設備支出飆增。相較下，歐元區企業投資的同期增長幅度只有12%，德國企業投資成長甚至幾乎停滯。這凸顯出歐洲在努力追上美國高科技投資爆炸性成長上面臨的挑戰。歐洲的資訊科技（IT）投資，在2022年下半年ChatGPT問世前，就已落後美國。

牛津經濟研究院預測顯示，自歐洲央行（ECB）前總裁德拉基2024年9月發布具指標性意義的歐盟競爭力報告以來，歐洲在縮小投資差距上就幾乎毫無進展。

牛津經濟研究院經濟學家哈倫柏格表示，「美國是一個更為動態、更具創業精神的經濟體，因此在行動上較為迅速，在AI競賽中也獲得較多報酬」，「歐洲動作就慢了許多」。

但在國際清算銀行等機構警告「投資泡沫」風險大增之際，這份預測也引發對美國本身重押AI的質疑。

疫情 ChatGPT 人工智慧

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