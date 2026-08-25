美財政部買回長債 避險基金加碼押注美元走貶

避險基金正加碼押注美元走貶，一面觀望美國財政部長貝森特 公布新財政方案的更多細節，想知道他將如何因應多年來最高的舉債成本。

美元21日延續跌勢。貝森特8月19日宣布，把長天期公債買回規模提高至少一倍，消息使美元創近三周最大單日跌幅，現貨市場也湧現賣壓。美元24日亞洲交易時段變動不大。

巴克萊銀行駐倫敦十國集團外匯交易共同主管舍內博恩表示，避險基金客戶的反應尤其明顯。8月美元賣壓持續之際，避險基金加快在現貨及遠期市場賣出美元；長線機構投資人的資金流向則沒有明顯方向。

貝森特積極壓低美國舉債成本，部分投資人認為，美元最終可能付出代價。市場擔心，財政部若轉而積極管理公債殖利率，可能削弱投資人對美元的信心。貝森特把買回長債、增發短債的做法稱為「財政部扭轉操作」，也加深疑慮。

選擇權市場同樣反映美元看空氣氛。彭博指標顯示，押注美元未來一個月下跌的避險成本，相較押注美元上漲者，已升至2月來最高。

花旗集團駐新加坡亞洲外匯選擇權交易主管薩克塞納表示，財政部宣布買回長債後，外匯選擇權市場對美元下跌避險的需求普遍增加。

市場價格變化以瑞郎最為明顯。衡量市場預期未來匯率波動、並直接影響選擇權價格的瑞郎隱含波動率大幅升高。瑞郎一個月期隱含波動率上周升至逾兩周最高，歐元、英鎊及加幣的同類指標也隨機構投資人重新買進美元賣權而上升。

美國存託信託暨結算公司資料顯示，以單筆價值至少1.5億美元的契約計算，8月21日以歐元計價的美元賣權需求，比美元買權高出47%。美元賣權會在美元兌歐元下跌時升值。