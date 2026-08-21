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博通醞釀1,000億美元融資 助Anthropic等AI公司搶算力

編譯季晶晶／綜合外電
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博通正洽談規模最高1,000億美元的AI晶片融資交易，協助Anthropic等公...
博通正洽談規模最高1,000億美元的AI晶片融資交易，協助Anthropic等公司取得運算資源。（路透）

知情人士透露，博通（Broadcom）正與一群貸款機構洽談，計劃舉債超過600億美元，為一項AI晶片融資交易籌措資金，Anthropic等公司將因此受惠。

這筆融資方案仍在敲定中，可能另外包含約300億美元的次順位債。根據擬議方案，博通將為部分優先擔保債務提供保證，這部分金額可能介於600億至700億美元，整體融資規模最高可達1,000億美元。

這項交易反映AI基礎設施融資熱潮持續升溫。Claude開發商Anthropic在內的AI公司正更積極參與基礎設施建置，以確保取得足夠的運算能力。博通則想賣出更多AI晶片和資料中心設備，在這個利潤豐厚的市場挑戰輝達。

知情人士指出，黑石集團（Blackstone）和阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）正與博通洽談參與這項晶片融資。三家公司今年6月建立合作關係，共同為運算基礎設施提供資金。相關債務將由特殊目的公司發行。

彭博披露協商消息後，博通股價盤後一度勁揚1.1%，終場小漲0.43%至364.03美元。截至當天收盤，該股今年累計上漲5.2%。

這項交易將有助Anthropic等公司取得晶片和其他關鍵AI基礎設施，模式可能類似三家公司先前透過AI XPV平台達成的350億美元債務協議。相關洽談仍在進行，細節可能有所調整，資金也可能分批到位。

在AI XPV平台的首筆交易，博通為大部分債務提供擔保，阿波羅和黑石等投資人則出資購買客製化AI晶片，再租賃給Anthropic。這讓優先順位債拿到投資等級評等，降低借貸成本。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，博通計劃舉債超過600億美元，並可能另含約300億美元次順位債，整體融資規模最高可達1,000億美元，屬於極大型AI基礎設施交易。

  • 這筆交易預期將讓Anthropic等AI公司受惠，協助它們取得晶片與其他關鍵基礎設施，以確保足夠運算能力，支撐模型訓練與服務擴張。

  • 黑石集團與阿波羅全球管理公司正與博通洽談參與融資，三方今年6月已建立合作關係，透過特殊目的公司發行債務，為運算基礎設施提供資金。

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