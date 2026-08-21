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華許28日將發表傑克森洞年會演說 可能維持「沉默是金」原則

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華許28日將發表傑克森洞年會演說 可能維持「沉默是金」原則

編譯簡國帆／即時報導
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聯準會主席華許28日將在傑克森洞全球央行年會發表演說。(路透)
聯準會主席華許28日將在傑克森洞全球央行年會發表演說。(路透)

美國聯準會（Fed）主席華許28日將在傑克森洞全球央行年會發表演說，在外界關注升息前景之際，華許可能維持「沉默是金」的原則，不太可能釋出決策訊號，從而加重市場迷霧。

堪薩斯聯準銀行主辦的2026年傑克遜洞經濟政策研討會，預定27-29日登場，今年主題是「金融創新：對支付與政策的影響」。

Fed公布的日程安排顯示，華許將於美東時間28日（周五）上午10時發表主題演說，為他接任Fed主席以來，首度在這個動見觀瞻的舞台發表談話。

相較於華許的幾位前任者都曾用傑克森洞央行年會演說，釋出重大政策訊號，持續推動「更沉默Fed」的華許，可能不會跟進。華許已表示，他希望利用這場演說形塑出Fed所面臨「重大問題」的框架，包括對通膨目標、生產力、人口變化及全球經濟震撼等憂慮，而非提供近期指引。

然而，Fed觀察家認為，華許必須在談話中討論如何因應經濟現況，尤其是居高不下的通膨。曾任費城聯準銀行總裁的賓州大學華頓商學院教授哈克（Patrick Harker）認為，華許必須談及通膨，但不能只說「我們還在奮鬥中」，否則將讓市場大失所望。

但華許過去對於Fed要如何把通膨率壓回2%目標、以及通膨可能重返2%目標的時間點預期，透露甚少，也始終避免討論可能促成Fed升息的經濟條件或情境。他認為廢止前瞻指引，有助Fed避免政策錯誤，因為官員不必被迫提早預測，並且希望市場獨立評估經濟數據、而非呼應Fed官員的發言。這種策略已增添市場不確定性。

Evercore ISI資深經濟學家卡瑟拉吉（Marco  Casiraghi）認為，華許的傑克森洞演說將很難完全擺脫當前的政策辯論，只是重複他6、7月承諾將恢復物價穩定的說詞，可能還不夠。

曾任聖路易聯準銀行總裁的普渡大學Mitch Daniels商學院院長博拉德（Jim Bullard）也認為，華許必須談論Fed要如何壓低通膨，因為Fed的可信度正面臨風險，市場開始認為Fed似乎不在意2%的通膨目標。

精華 FAQ

  • 華許將於28日上午10時發表主題演說，這是他接任Fed主席後，首次在傑克森洞這個備受矚目的舞台公開談話，市場高度關注其內容。

  • 因為華許一向避免提供明確前瞻指引，也少談升息條件與通膨回到2%的時間表，外界因此懷疑他這次仍不會釋出明確政策訊號。

  • 文章指出，華許必須說明Fed如何因應居高不下的通膨，否則市場可能失望；同時也要維持Fed抑制通膨、捍衛2%目標的可信度。

央行 華許

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