Google砸122億美元 擴大合作邁威爾

Google客製化AI晶片供應版圖再洗牌。（美聯社）

Google 客製化AI晶片供應版圖再洗牌，繼博通 、聯發科之後，Google宣布擴大與邁威爾（Marvell）合作，並以最高122億美元認股權綁定雙方利益。受此消息影響，邁威爾股價周三大漲近10%，博通重跌4.6%；原本被視為Google分散訂單受惠者的聯發科警鈴再響，20日股價下跌145元，收3700元。

邁威爾宣布與Google簽署TPU相關商業協議，合作範圍涵蓋AI模型運算處理器、儲存及網路傳輸等多項客製化晶片技術，最受市場矚目的是，邁威爾同步擴大認股權，Google隨晶片採購額增加而逐批擴大認股，最高可以每股206.58美元認購最多5897萬股，若全數行使，金額約121.8億美元，Google將成為邁威爾第五大股東。

Google取得邁威爾認股權，使雙方利益更加一致，對博通並非好事。外媒分析，若Google達成相關採購門檻，雙方合作至邁威爾2033會計年度累計可帶來約1200億美元營收，Google以「採購加持股」模式將晶片供應商納入自身AI基礎建設版圖。

業界認為，Google近年積極改變博通長期獨家供應局面，聯發科是重要受惠者，原先看好其Google TPU ASIC業務未來數年快速放量，法人更點名聯發科已切入TPU v8、v9等後續專案，相關業務能見度一路延伸至2029年。此時邁威爾出線時機敏感，將博通對聯發科的競爭架構變成供應商三分天下的戰局。