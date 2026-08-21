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沃爾瑪上季在美銷售失色 6年多來最小成長幅度

編譯廖玉玲／綜合報導
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沃爾瑪Q2同店銷售增幅創逾六年最低，股價暴跌9%。（美聯社）
沃爾瑪Q2同店銷售增幅創逾六年最低，股價暴跌9%。（美聯社）

沃爾瑪（Walmart）上季美國本土市場的表現未達市場預期，且成長幅度為六年多最小，引發市場擔心這家零售巨頭的成長腳步已隨美國經濟同步放緩。沃爾瑪股價開盤後一度重挫8.7%，創2022年7月以來最大盤中跌幅，收盤暴跌9.15%，該股截至周三收盤年內累計上漲2.6%。

彭博報導，這份財報也可能加劇市場對美國經濟信號不一致以及消費者信心惡化的擔憂。

沃爾瑪20日公布，截至7月底的年度第二季每股盈餘81美分，高於市場預期的74美分，也超過公司本身財測的上限；營收成長5.9%至1879億美元，也高於先前預期的1866億美元，其中成長23%的電商銷售功不可沒。上季的客單價，也就是顧客在單筆交易中的平均消費金額，低於去年同期，但交易筆數基本保持穩定。

然而在美國至少營業一年的門市，剔除燃油銷售後上季同店銷售僅成長2.6%，比彭博資訊最低預測更低，且不只是連續第二季放緩，更寫下至少5年來首次未達預期，也是六年多最低紀錄。沃爾瑪指出，主因是聯邦政府的藥品價格談判，導致藥品價格下降，因此藥局業務拖累了美國市場的銷售成績。

電商雖是財報亮點，但分析師指出，實體門市仍是公司核心業務，數位及廣告成長不足以抵銷同店銷售放緩的疑慮。

展望全年銷售額和調整後營業利益，沃爾瑪倒是比之前樂觀，將調整後的每股盈餘預估值上調至2.80至2.87美元，高於先前預期的2.70至2.85美元；淨銷售額預估有望成長4%至5%，增幅也高於先前預期的3.5%至4.5%。然而市場的預期更高，分析師原估本年度每股盈餘可達2.90美元，淨銷售額將成長5.5%。

精華 FAQ

  • 其美國至少營業1年的門市同店銷售剔除燃油後僅成長2.6%，不但低於市場預估，也創下六年多來最慢增幅，顯示核心零售動能明顯放緩。

  • 沃爾瑪每股盈餘81美分、營收1879億美元皆優於預期，電商銷售也成長23%；但美國同店銷售疲弱，讓市場擔心實體門市核心業務降溫，股價因此重挫。

  • 公司將全年調整後每股盈餘預估上修至2.80至2.87美元，淨銷售額估成長4%至5%；不過分析師原本預期更高，顯示財測雖改善，仍未完全滿足市場期待。

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