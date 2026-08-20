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Google深化邁威爾TPU合作 可認購122億美元股票 邁威爾狂漲博通重挫

編譯劉忠勇／綜合外電
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邁威爾Bravera® SC6 PCIe 6.0固態硬碟（SSD）控制器。 （美...
邁威爾Bravera® SC6 PCIe 6.0固態硬碟（SSD）控制器。 （美聯社）

邁威爾科技（Marvell Technology）和Google擴大客製化AI晶片合作，Google也取得認購最高約122億美元邁威爾股票的權利。消息帶動邁威爾股價周三大漲近10%，長期協助Google開發客製化晶片的博通（Broadcom）則重跌4.6%。

邁威爾表示，雙方已簽訂Google張量處理器（TPU）相關商業協議，合作範圍涵蓋多項客製化晶片計畫，包括AI加速器及儲存控制器。

邁威爾同時給予Google認股權，可按每股206.58美元認購最多58,970,907股邁威爾股票。若全數行使，總認購金額超過122億美元。

Google頭一年可認購近140萬股，其餘須隨晶片採購額增加而逐批取得。Google每採購5億美元邁威爾晶片，就能再取得一批按每股206.58美元認購邁威爾股票的權利。

邁威爾股價盤中一度大漲14%，終場上漲9.9%，收在237.27美元。博通盤中一度重挫5.9%，收盤下跌4.6%；輝達（NVIDIA）及Cerebras Systems股價也走低。

D.A. Davidson董事總經理魯利亞（Gil Luria）表示，Google擴充運算量能之際，也分散晶片供應來源。Google自研TPU計畫相當成功，未來將推出更多不同版本。

魯利亞說，Google取得邁威爾認股權，使雙方利益更加一致，對博通不是好消息。先前也有報導指出，Google正與台灣聯發科（2454）合作開發後續世代TPU。

不過，博通和Google的合作仍將延續至2031年，博通將繼續供應TPU及網路設備。博通也和Meta合作開發Meta訓練及推論加速器（MTIA），供Meta訓練和運行排序、推薦系統及AI模型。

Bernstein分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）指出，博通與Google及Meta的合作都未附帶認股權。博通預測明年AI營收將超過1,000億美元，瑞斯岡認為這項展望仍偏保守。

瑞斯岡表示，AI算力仍供不應求，市場焦點應放在整體商機，不必急著區分哪家業者勝出或落敗，龐大需求可能足以讓多家晶片業者受惠。

Google等科技業者積極開發自家AI晶片，部分原因是希望降低運算成本。輝達主流AI加速器每顆售價達數萬美元；亞馬遜也在開發自家半導體。

Citizens分析師估計，Alphabet今年來自TPU相關基礎設施的營收可達約30億美元，2027年可能增至250億美元。Google TPU已成為吸引雲端客戶的重要產品，可用於建置、訓練及運行AI系統。

精華 FAQ

  • 雙方簽訂Google TPU相關商業協議，合作範圍涵蓋多項客製化晶片計畫，包括AI加速器與儲存控制器，顯示Google正持續擴充自研晶片能力。

  • Google可按每股206.58美元認購最多58,970,907股邁威爾股票，若全數行使總額超過122億美元，且後續須依晶片採購額逐批取得權利。

  • 因為Google分散晶片供應來源並強化與邁威爾的綁定，削弱市場對博通的依賴；但分析師也認為AI算力需求仍很強，多家供應商都可能受惠。

Google 博通

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