我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打臉過去的自己？哈利曾說「享受美國生活」梅根憂英國沒隱私

跟裴洛西唱反調？陳詩敏主張禁止國會議員股票交易

玉米小麥雙漲 全球食品價格估連2年走揚 今明年各漲12%、5%

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
極端天氣衝擊美國玉米收成，玉米期貨18個月來首度突破每英斗5美元。圖為一名美國農...
極端天氣衝擊美國玉米收成，玉米期貨18個月來首度突破每英斗5美元。圖為一名美國農民8月17日站在他的玉米田前。(路透)

美國玉米收成受到極端天氣衝擊，加上俄羅斯和烏克蘭互相攻擊黑海周邊主要穀物出口港，全球糧食供應疑慮升高。芝加哥玉米期貨18個月來首度突破每英斗5美元，小麥期貨也攀至近三年高點。

美國中西部今夏先遇熱浪，近期又遭強烈風暴侵襲。主要玉米產區愛荷華州和伊利諾州預估單位面積產量低於去年，中西部其他四個州也低於過去三年平均。歐洲玉米生產同樣受到高溫衝擊，法國預估收成將降至1980年以來最低。

小麥方面，俄、烏分別是全球最大和排名第五的穀物出口國，兩國合計供應全球約三成小麥，但俄軍攻擊貨輪，導致烏克蘭敖德薩等黑海港口航運停擺，而烏克蘭攻擊新羅西斯克港，當地三座主要穀物碼頭也停止運作。

牛津經濟研究院估計，港口中斷今年可能影響8,600萬噸穀物，占全球穀物出口約17%。烏克蘭本月穀物出口量年減約75%，俄羅斯出口量可能不到去年同期的一半。全球食品價格今（2026）年預估將上漲11.8%，明（2027）年再漲4.8%。

部分分析師認為，小麥期貨目前僅反映短期風險，尚未充分計入黑海供應長期中斷的風險。

芝加哥 俄羅斯 伊利諾州

上一則

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？

下一則

波灣產油國搶船保住出口 油輪價飆破1.3億美元、租金也創高

延伸閱讀

聯合國糧農組織示警 全球面臨新一波糧食通膨

聯合國糧農組織示警 全球面臨新一波糧食通膨
柴油漲價釀「無聲的危機」 美經濟遭重擊 川普政治壓力罩頂

柴油漲價釀「無聲的危機」 美經濟遭重擊 川普政治壓力罩頂
電網+AI搶貨 國際銅價再創新高 倫敦銅期貨連漲6周

電網+AI搶貨 國際銅價再創新高 倫敦銅期貨連漲6周
漲勢前所未見 巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高

漲勢前所未見 巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高

熱門新聞

從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。(歐新社)

因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

2026-08-12 20:54
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價