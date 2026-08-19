美證管會提新架構 設7500萬元募資豁免
美國證管會（SEC）18日提出一套新的加密資產監管架構，旨在使特定加密貨幣公司及相關發行案，獲得證券法規的豁免，讓業者更容易發行代幣及籌集資金。這是川普政府上台後，首度採取重大行動，準備為加密產業量身制定業界長期爭取的監管規則。
路透報導，如果這項提案拍板定案，第一項提供所謂「新創公司豁免」，SEC將允許加密幣公司取得一次性豁免，在四年內發行最多500萬美元的加密代幣。
第二項是「募資豁免」，將允許發行人每12個月內，募資最高7500萬美元，不過發行人仍須提供財務報表，並遵守定期申報要求。
SEC的提案也納入一項「安全港」機制，若發行人已完成或停止當初依投資契約承諾進行的管理工作，並符合其他條件，加密資產將可排除被認定為「投資契約」。這意味加密資產業者不必因最初的募資安排，長期受到證券法規約束，有助降低業者的監管成本與法律不確定性。
加密貨幣公司長期主張，加密代幣的性質更接近商品，而非證券，因此多數情況下不應受到證券法規的約束。SEC主席艾特金斯也支持這項立場。
艾特金斯在聲明中表示，「SEC希望為加密資產創業者及市場參與者提供明確途徑，使其能依據聯邦證券法規籌集資金」。
美國總統川普在競選期間積極爭取加密貨幣產業的政治獻金，其家族也從自家的加密貨幣事業中獲利。他在第二任期，已把改革加密產業監管列為優先事項。
在共和黨領導下，SEC已終止對加密產業的強力執法行動，並在去年迅速撤銷嚴格的加密資產會計指引，也撤回針對Coinbase、幣安（Binance）等公司的訴訟。SEC先前指控這些業者違反相關規定。
另外，苦苦尋覓加密貨幣市場觸底跡象的投資者終於看到一絲久違的曙光：比特幣「巨鯨」又開始買入。根據CryptoQuant數據，隨比特幣價格回升至6萬美元左右，持倉大戶在經歷數月拋售後重新買進，過去60天增持約4萬3000枚比特幣，按當前價格計算價值約27.5億美元。
這一趨勢所傳遞的信號令人鼓舞：資金實力雄厚的投資者認為當前價位已具備足夠吸引力，開始重新入場。
主要是讓特定加密公司與發行案取得證券法規豁免，降低發行代幣和籌資難度，同時為產業建立較明確、可長期遵循的監管規則。 第一項是新創公司豁免，允許一次性在4年內發行最多500萬美元代幣；第二項是募資豁免，允許每12個月募資最高7500萬美元，但仍須揭露財報並定期申報。 CryptoQuant數據顯示，巨鯨在比特幣回升至約6萬美元後重新加碼，60天增持約4萬3000枚、價值約27.5億美元，顯示資金雄厚投資者認為現價具吸引力。
精華 FAQ
主要是讓特定加密公司與發行案取得證券法規豁免，降低發行代幣和籌資難度，同時為產業建立較明確、可長期遵循的監管規則。
第一項是新創公司豁免，允許一次性在4年內發行最多500萬美元代幣；第二項是募資豁免，允許每12個月募資最高7500萬美元，但仍須揭露財報並定期申報。
CryptoQuant數據顯示，巨鯨在比特幣回升至約6萬美元後重新加碼，60天增持約4萬3000枚、價值約27.5億美元，顯示資金雄厚投資者認為現價具吸引力。
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