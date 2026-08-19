我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州豪宅價值1480萬 哈利王子全家搬回英國 不恢復王室義務

關稅127.5%也划算 Waymo用中國製無人車南加上路

超微奪單 傳加入開發Google第10代TPU

記者鐘惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

媒體報導，超微將跨足客製化AI晶片市場，首發客戶是Google，將為其開發第十代張量處理器（TPU），搶單聯發科、博通等大廠。

Google的TPU設計訂單原由博通獨拿，之後也找聯發科合作。博通曾在6月在財報會議首度透露，大客戶Google「正在尋找其他供應商」，證實獨供地位遭打破，震撼業界，當時市場研判是被聯發科瓜分訂單，如今傳出超微也加入Google TPU設計行列，搶單大戰愈演愈烈。

外電指出，根據SemiAnalysis的報告內容，Google已與超微合作開發其第十代TPU之一，Google可能是對超微的CPU核心感興趣，希望藉此因應CPU吃重的工作負載。相關消息尚未被Google、超微等廠商證實，一旦屬實，將是超微首次大規模參與客製化AI ASIC。

聯發科官方一直都未證實拿到Google TPU訂單，但「Google是聯發科ASIC業務主要客戶」已是業內「公開的秘密」。外界推估，聯發科應是承接Google TPU v8專案，應當也已承接下一代的TPU v9專案，一旦超微加入第十代TPU訂單戰局，意味後續聯發科要面臨強敵競爭。

外電提到，超微擁有客製化晶片團隊，且具備強大的矽智財（IP），尤其是在先進封裝與系統級晶片封裝技術方面。

外電指出，鑑於Google與其客戶正推動在同一封裝內整合CPU核心與TPU，縮短兩者間的距離，以支援強化學習工作負載，因此超微的IP可能因此具備吸引力。隨著AI持續發展，未來CPU的用量可能增加，甚至在某些情況下，與加速器之間的配置數量可能達1：1。

Wedbush Securities認為，若超微為Google開發第十代TPU，「可能成為半導體產業的重要轉折」。

Google正持續大幅增加AI基礎設施投資，規劃2026年資本支出達1750億美元至1850億美元，當中逾半數金額將投入雲端與機器學習相關基礎設施。

超微來勢洶洶，博通與聯發科等也都不是省油的燈。博通4月宣布，與Google及AI新創公司Anthropic擴大三方戰略合作，將與Google共同提供TPU算力給Anthropic，並將為Google生產未來版本的TPU。

聯發科方面，雖然沒有言明客戶名稱，但公司日前提到透過與美國一家大型雲端服務商緊密合作，已打造其首款具備領先效能的AI加速器ASIC，預計第4季量產，今年資料中心營收估逾20億美元，同時預期資料中心營收在2027年將加速成長。

精華 FAQ

  • 報導指出，超微可能加入Google第10代TPU的開發行列，首度切入客製化AI晶片市場。若消息屬實，代表超微將與既有供應商展開直接競爭。

  • 因為Google原本TPU設計訂單由博通主導，後來傳出聯發科也參與合作，如今又有超微加入，使原本相對單一的供應關係轉為多方搶單局面。

  • 外界認為超微具備CPU核心、IP與先進封裝能力，適合協助整合CPU與TPU。若成功，將是其首次大規模參與客製化AI ASIC，對產業具有指標意義。

Google 博通 超微

上一則

美證管會提新架構 設7500萬元募資豁免

延伸閱讀

英特爾上市以來首次發200億美元新股 傳吸引逾千億認購

英特爾上市以來首次發200億美元新股 傳吸引逾千億認購
超微簽約收購加拿大新創公司Taalas 強化AI戰力

超微簽約收購加拿大新創公司Taalas 強化AI戰力
輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞
AI晶片新創Cerebras上季硬體營收走弱 CoreWeave：去Nvidia化很難

AI晶片新創Cerebras上季硬體營收走弱 CoreWeave：去Nvidia化很難

熱門新聞

從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。(歐新社)

因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

2026-08-12 20:54
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10

超人氣

更多 >
前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解
阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出

阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出