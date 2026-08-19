超微奪單 傳加入開發Google第10代TPU

媒體報導，超微 將跨足客製化AI晶片市場，首發客戶是Google ，將為其開發第十代張量處理器（TPU），搶單聯發科、博通 等大廠。

Google的TPU設計訂單原由博通獨拿，之後也找聯發科合作。博通曾在6月在財報會議首度透露，大客戶Google「正在尋找其他供應商」，證實獨供地位遭打破，震撼業界，當時市場研判是被聯發科瓜分訂單，如今傳出超微也加入Google TPU設計行列，搶單大戰愈演愈烈。

外電指出，根據SemiAnalysis的報告內容，Google已與超微合作開發其第十代TPU之一，Google可能是對超微的CPU核心感興趣，希望藉此因應CPU吃重的工作負載。相關消息尚未被Google、超微等廠商證實，一旦屬實，將是超微首次大規模參與客製化AI ASIC。

聯發科官方一直都未證實拿到Google TPU訂單，但「Google是聯發科ASIC業務主要客戶」已是業內「公開的秘密」。外界推估，聯發科應是承接Google TPU v8專案，應當也已承接下一代的TPU v9專案，一旦超微加入第十代TPU訂單戰局，意味後續聯發科要面臨強敵競爭。

外電提到，超微擁有客製化晶片團隊，且具備強大的矽智財（IP），尤其是在先進封裝與系統級晶片封裝技術方面。

外電指出，鑑於Google與其客戶正推動在同一封裝內整合CPU核心與TPU，縮短兩者間的距離，以支援強化學習工作負載，因此超微的IP可能因此具備吸引力。隨著AI持續發展，未來CPU的用量可能增加，甚至在某些情況下，與加速器之間的配置數量可能達1：1。

Wedbush Securities認為，若超微為Google開發第十代TPU，「可能成為半導體產業的重要轉折」。

Google正持續大幅增加AI基礎設施投資，規劃2026年資本支出達1750億美元至1850億美元，當中逾半數金額將投入雲端與機器學習相關基礎設施。

超微來勢洶洶，博通與聯發科等也都不是省油的燈。博通4月宣布，與Google及AI新創公司Anthropic擴大三方戰略合作，將與Google共同提供TPU算力給Anthropic，並將為Google生產未來版本的TPU。

聯發科方面，雖然沒有言明客戶名稱，但公司日前提到透過與美國一家大型雲端服務商緊密合作，已打造其首款具備領先效能的AI加速器ASIC，預計第4季量產，今年資料中心營收估逾20億美元，同時預期資料中心營收在2027年將加速成長。