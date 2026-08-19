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柴油漲價釀「無聲的危機」 美經濟遭重擊 川普政治壓力罩頂

編譯季晶晶／綜合外電
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美國柴油價格周二升至每加侖5.47美元，逼近歷史高點。圖為洛杉磯一處煉油廠，後方...
美國柴油價格周二升至每加侖5.47美元，逼近歷史高點。圖為洛杉磯一處煉油廠，後方是成品油儲槽。（路透）

被視為經濟命脈的柴油價格近期急遽上揚，衝擊正席捲美國經濟。零售價本周二升至每加侖5.47美元，逼近5.82美元的歷史高點。美伊戰爭與俄烏戰事壓縮全球供應，推高運輸、農業與企業成本，漲價壓力恐轉嫁給消費者，在11月期中選舉前再次推升通膨。

過去一個月柴油價格上漲8%。柴油與原油之間的裂解價差近期創下新高，周二約為每桶100美元，超過2025年平均值的三倍，反映供應缺口持續擴大。

燃料通膨也引發美國公債賣壓，使殖利率升至多年高點，進一步推高一般民眾的借貸成本。金融時報民調顯示，多數選民認為自己在川普執政下處境變差，柴油漲價可能加重川普政府面臨的政治壓力。

海灣石油（Gulf Oil）首席能源顧問柯洛查（Tom Kloza）表示，這已是一場「無聲的危機」，就像一拳拳打在美國經濟腹部，影響可能相當劇烈。

伊朗戰事爆發以來，德黑蘭與華府限制船運通過荷莫茲海峽、空襲摧毀中東能源設施。再加上烏克蘭無人機攻擊俄羅斯煉油廠，壓縮俄國產量並迫使莫斯科限制出口。

Energy Aspects的坎貝爾（Robert Campbell）表示，中東與俄羅斯大量煉油產能停擺，加上中國出口減少，美國已成為全球的最後供應者。美國煉油廠雖然滿載運轉，出口量也創下紀錄，但庫存持續下降，這種供應規模難以維持。

白宮已協調各國釋出創紀錄規模的戰略儲備，並解除對伊朗與俄羅斯原油運輸的制裁。白宮官員表示，目前沒有考慮限制燃料出口。

柯洛查警告，如果再有戰爭、維修、事故，或颶風再次造成供應中斷，柴油價格可能突破每加侖6美元，甚至上探7美元。

柴油用量難以削減，漲價又正值家庭準備冬季取暖、零售商為假期備貨及農民準備收成之際，美國全國黑人農民協會（NBFA）創辦人博伊德（John Boyd）表示，柴油與肥料成本激增，許多農民快要無力償還貸款，農場可能遭到法拍。

精華 FAQ

  • 因為柴油是運輸、農業與工業的關鍵燃料，價格上漲會沿著供應鏈快速擴散，推升企業與民生成本，卻不易被立即察覺，影響往往比汽油更深更廣。

  • 美伊衝突、俄烏戰事與中東能源設施受損，削減全球煉油與運輸能力；再加上中國出口減少，美國雖全力增產與出口，仍無法完全填補供應缺口。

  • 柴油上漲會提高運輸、取暖、備貨與農業成本，並可能推升公債殖利率與借貸負擔；在11月期中選舉前，這些壓力將直接轉化為對川普政府的不滿。

川普 俄國 石油

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