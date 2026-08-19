美公債賣壓未完 10年期殖利率5%成全球金融市場關注防線

美國財政問題尤其受到關注。美國債務規模已接近40兆美元，公眾持有的聯邦債務約相當於國內生產毛額（GDP）的100%，逼近二次世界大戰後紀錄。（路透）

全球債市遭到拋售，美國30年期公債殖利率 漲逾5.3%，創2007年來最高，10年期殖利率也盤旋於4.7%，逼近2025年初以來高點。中東戰事推高油價 、政府債務膨脹、AI業者大舉發債，加上聯準會 （Fed）政策前景不明，均使美債承受壓力。市場認為，這些因素短期內都難以消退，美國10年期公債殖利率能否守在5%以下，將成為債市及其他金融資產後市的關鍵。

美國公債殖利率周二自盤中高點回落。30年期公債殖利率一度升至5.33%，創2007年來最高，尾盤回落至約5.28%，但仍比6月底高近40個基點。10年期公債殖利率則由周一的4.725%降至4.706%。市場仍擔心中東戰事推高通膨、美國財政赤字膨脹，以及科技業者為AI投資大舉發債，長天期美債賣壓並未明顯消退。

這波賣壓並不限於美國。日本10年期公債殖利率升至30年高點，德國升至2011年來最高，法國升抵2008年來高點，英國30年期公債殖利率也逼近1998年來最高水準。

各國雖面臨不同問題，背後卻有相同的結構性壓力。政府財政赤字居高不下，地緣政治紛擾增加能源供應及通膨風險，科技巨擘又為興建AI資料中心大量舉債，與各國政府爭奪同一批資金。

經濟持續展現韌性，也是殖利率難以下降的重要原因。過去市場認為目前利率已高到足以大幅壓抑經濟，但企業獲利仍然強勁，股市也接近歷史高點。PGIM全球債券主管提普（Robert Tipp）認為，這波變化基本上是利率「正常化」，可能代表2008年金融危機後的超低利率時代已經結束。

投資人因擔心利率還會升得更高，不願承接長天期公債。紐約聯準銀行估計，投資人持有10年期美債所要求的額外補償，也就是期限溢價，目前約為0.8個百分點，接近12年來最高。

美國財政問題尤其受到關注。美國債務規模已接近40兆美元，公眾持有的聯邦債務約相當於國內生產毛額（GDP）的100%，逼近二次世界大戰後紀錄。聯邦政府每5美元收入中，已有近1美元用於支付利息。

過去半世紀，美國聯邦利息支出平均占GDP的2.1%。美國國會預算處（CBO）預估，今年將升至3.3%，2036年進一步達到4.6%。不過，這項預測假設10年期公債殖利率為4.1%，遠低於目前的約4.7%；若各天期利率均比預估高0.1個百分點，預測期間的淨利息支出將累計增加3,790億美元。

凱投宏觀首席市場經濟學家高特曼（Jonas Goltermann）說，殖利率急升顯示投資人逐漸失去容忍政府揮霍財政的耐性。美國企業研究所則認為，真正的問題不只是利率上升，而是未來十年的赤字前景。

殖利率居高不下，也凸顯川普政府壓低舉債成本的能力有限。川普曾承諾降低房貸利率，財政部長貝森特也把壓低10年期公債殖利率列為目標，希望藉由縮減赤字、減少公債供給來達成。

美方近來聯手日本干預匯市支撐日圓時，罕見出售歐元而非美元，市場認為華府是要避免日本為支撐日圓而拋售美債，加重殖利率上行壓力。不過，美債殖利率仍持續走高，可見政策操作的效果有限。

外國投資人6月持有的美債規模下滑，日本、英國及中國大陸均減持。日本公債殖利率升高，也可能吸引日本資金留在國內，削弱日本投資人購買美債的意願。近期兩次美債標售的得標殖利率偏高，也反映市場要求更高報酬才願意承接。

道明證券分析師戈柏格（Gennadiy Goldberg）形容，長天期公債正遭受各種不利因素一點一滴侵蝕。投資人信心偏低，短期內可能使殖利率持續面臨上行壓力。

美國10年期公債殖利率的5%關卡如今備受關注。分析師認為，一旦明確升破5%，可能動搖投資人信心，衝擊股市及其他金融資產，並促使美國財政部設法阻止殖利率進一步攀升。

在油價、赤字及AI發債潮明顯降溫以前，美債殖利率可能難以大幅回落。企業獲利強勁，至今仍能抵銷高利率對股市的壓力；但財報季逐漸結束後，市場焦點將重新轉向殖利率。若高利率開始侵蝕企業獲利、房市及消費，美債賣壓對經濟與股市的影響也會更加明顯。