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Anthropic信用額度擴大至100億美元 銀行競相承貸爭取承辦IPO

編譯劉忠勇／綜合外電
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Anthropic計劃把可反覆動用的循環信用額度擴大至約100億美元以上，遠高於...
Anthropic計劃把可反覆動用的循環信用額度擴大至約100億美元以上，遠高於去年取得的25億美元。（路透）

Anthropic準備首次公開發行股票（IPO）之際，計劃把可反覆動用的循環信用額度擴大至約100億美元以上，遠高於去年取得的25億美元。多家銀行積極參與，希望藉由提高貸款承諾額度，增加爭取承辦IPO的勝算。

彭博引述知情人士報導，Anthropic擴大循環信用額度的計畫吸引多家銀行加入，但協商仍在進行，最後也可能把額度限制在100億美元，甚至低於這項目標。

Anthropic要求參與程度最高、負責主辦信用額度的銀行各自承貸約12.5億美元，次一級銀行約10億美元，參與程度較低的銀行則約7.5億美元以下。

聯貸案中，銀行承貸金額通常愈高，從借款人取得的手續費也愈多。企業若準備進行大型資本市場交易，銀行在聯貸案中的排名愈前，通常愈有機會在後續交易中擔任重要角色。

Anthropic去年取得一筆25億美元、期限五年的信用額度，參與銀行包括摩根士丹利、巴克萊、花旗、高盛、摩根大通、加拿大皇家銀行及三菱日聯金融集團。Anthropic目前正與摩根士丹利、高盛及摩根大通合作籌備IPO。

SpaceX先前也採取類似做法。SpaceX在創紀錄IPO前一個月，把循環信用額度從15億美元擴大至50億美元，參與貸款的銀行與後來負責IPO的銀行大致相同。

Anthropic擴大信用額度之際，以摩根士丹利為首的銀行團也在洽商為Anthropic德州資料中心案籌措150億美元債務，並由Alphabet旗下Google提供支持。這項融資計畫包括140億美元過渡性貸款及一筆循環信用額度。

AI熱潮也帶動IPO市場升溫。彭博彙整的數據顯示，今年企業上市籌資額已達2,570億美元，不計特殊目的收購公司（SPAC）及其他金融工具，創2021年來最高。Anthropic和OpenAI均已祕密遞件申請上市，Anthropic最快可能今秋率先掛牌。

Anthropic年化營收截至7月底已達650億美元，最近一季初步營收超過115億美元，遠高於去年同期的7.87億美元，調整後營業利益也已轉正。營收大幅加速，進一步支持Anthropic的上市計畫。

另據The Information報導，Anthropic計劃賦予共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）及其他共同創辦人超級表決權，使創辦團隊在公司上市後仍能掌握經營方向。這類股權結構在科技業已相當普遍，Meta和Snap也採取類似安排。Anthropic今年5月募資後估值達9,650億美元，並首度超越OpenAI。

精華 FAQ

  • Anthropic希望藉由把循環信用額度擴大到100億美元以上，吸引更多銀行提高承貸與承諾額度，進而提高自己在未來IPO承辦安排中的合作價值與議價能力。

  • 聯貸案中承貸金額越高，銀行可收取的手續費通常越多，而且排名越前，日後在大型資本市場交易中越可能取得重要角色，因此銀行競相提高承諾。

  • Anthropic已秘密遞件申請上市，最快可能今年秋季掛牌；其年化營收截至7月底達650億美元，最近一季初步營收逾115億美元，調整後營業利益也已轉正。

Anthropic 貸款 摩根大通

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