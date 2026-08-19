Fed會議紀錄19日公布 當華許少說話 一文件將曝利率走向關鍵線索
聯準會（Fed）將於美東時間19日下午2時公布7月會議紀錄，市場寄望能從中窺見利率走向的線索。
Fed上月決定，將基準利率維持在3.5%至3.75%不變，但12名投票官員中有三人主張升息。聯準會主席華許會後記者會上的說明不夠清晰，使這份紀錄備受關注。
BMO資本市場副首席經濟學家Michael Gregory指出，政策聲明變得簡短、會後傳達的訊息不夠明確，加上對未來的前瞻指引減少，使會議紀錄的重要性升高。
瑞穗美國經濟學家亞Alex Pelle預期，三張反對票只是「冰山一角」，19名聯準會高層中，可能有更多人、甚至過半數願意考慮升息。
6月會議紀錄列出兩種情境：若通膨降溫，多數官員支持先維持利率不變，之後再降息；如果AI支出、中東衝突和關稅效應使通膨居高不下，多數官員認為可能需要升息。
Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示，官員需要核心通膨下降的證據，才會放心不升息。
7月會後公布的通膨數據較溫和。根據亞特蘭大聯準銀行的市場機率追蹤指標，市場估計9月升息機率已從82%降至59%。聯準會在9月15日至16日開會前，還能檢視8月就業和通膨數據。華許也將於下周在懷俄明州傑克森洞年會發表談話。
因為Fed上月決議維持利率不變，但主席華許會後說明不夠清晰，加上政策聲明變短、前瞻指引減少，讓會議紀錄成為判斷未來利率方向的重要線索。 12名投票官員中有3人主張升息，且瑞穗經濟學家認為這可能只是冰山一角，19名高層裡或許有更多人甚至過半數願意考慮升息。 在7月會後較溫和的通膨數據出爐後，亞特蘭大聯準銀行追蹤顯示，市場估計9月升息機率已從82%降到59%，但Fed仍會先看8月就業與通膨數據。
精華 FAQ
因為Fed上月決議維持利率不變，但主席華許會後說明不夠清晰，加上政策聲明變短、前瞻指引減少，讓會議紀錄成為判斷未來利率方向的重要線索。
12名投票官員中有3人主張升息，且瑞穗經濟學家認為這可能只是冰山一角，19名高層裡或許有更多人甚至過半數願意考慮升息。
在7月會後較溫和的通膨數據出爐後，亞特蘭大聯準銀行追蹤顯示，市場估計9月升息機率已從82%降到59%，但Fed仍會先看8月就業與通膨數據。
上一則