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蘋果：各國監管揮刀 侵蝕App Store佣金收入

編譯季晶晶／綜合報導
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蘋果（Apple）首度承認，各國監管機關與法院要求該公司放寬對App Store的控制，已開始侵蝕年營收逾1000億美元的高利潤率事業單位「服務」。蘋果在最新申報文件中警告，透過替代支付系統進行的交易，更可能讓該公司完全收不到佣金。

蘋果的服務部門上季營收307億美元、毛利率75.6%，雙雙遜於市場預期。

蘋果財務長帕雷克（Kevan Parekh）除將表現歸因於匯率等因素，也首度坦承App Store近期政策調整已衝擊業績。

Sensor Tower數據顯示，美國消費者上季在App Store的支出年減6%，遠遜於去年同期成長9%。Appfigures估計，蘋果今年以來在美國的佣金收入萎縮18%。Sensor Tower指出，美國市場放緩「顯著受到」法院裁決影響；全球App Store消費支出的年增率也從一年前的13%降至3%。

Epic Games去年贏得官司，迫使蘋果允許App開發商，免費引導用戶改採App Store以外的付款方式，避開最高30%的佣金。

歐盟、南韓與巴西也要求蘋果開放第三方應用程式商店或替代支付管道，英國與澳洲則推動類似改革。歐盟去年因蘋果涉嫌違反「數位市場法」，裁罰5億歐元，蘋果正在上訴。

精華 FAQ

  • 蘋果在最新申報文件中坦承，各國監管機關與法院要求放寬App Store控制，已開始侵蝕服務部門收入，尤其是原本仰賴佣金的高利潤模式。

  • 因為開發商可改用替代支付系統，甚至免費引導用戶離開App Store付款，蘋果就可能無法收取最高30%的佣金，進而壓縮營收與毛利。

  • Sensor Tower指出，美國消費者上季在App Store支出年減6%，全球年增率也從一年前的13%降至3%；Appfigures更估計蘋果今年美國佣金收入已萎縮18%。

App Apple 匯率

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