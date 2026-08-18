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蘋果認了 監管揮刀砍向App Store佣金 千億美元金雞母業務拉警報

編譯季晶晶／綜合外電
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蘋果承認全球監管裁決與App Store政策鬆綁，已侵蝕其服務業務營收與毛利率。...
蘋果承認全球監管裁決與App Store政策鬆綁，已侵蝕其服務業務營收與毛利率。（美聯社）

蘋果（Apple）首度承認，各國監管機關與法院要求該公司放寬對App Store的控制，已開始侵蝕年營收逾1,000億美元的高利潤率服務業務。蘋果在最新申報文件中警告，透過替代支付系統進行的交易，可能讓該公司完全收不到佣金。

蘋果上季服務業務營收307億美元、毛利率75.6%，雙雙遜於市場預期。英國金融時報報導，蘋果財務長帕雷克（Kevan Parekh）除將表現歸因於匯率等因素，也首度坦承App Store近期政策調整已衝擊業績。

Sensor Tower數據顯示，美國消費者第2季在App Store的支出年減6%，遠遜於去年同期成長9%。Appfigures估計，蘋果今年以來在美國的佣金收入萎縮18%。Sensor Tower指出，美國市場放緩「顯著受到」法院裁決影響；全球App Store消費支出的年增率也從一年前的13%降至3%。

Epic Games去年贏得官司，迫使蘋果允許app開發商，免費引導用戶改採App Store以外的付款方式，避開最高30%的佣金。歐盟、南韓與巴西也要求蘋果開放第三方應用程式商店或替代支付管道，英國與澳洲則推動類似改革。歐盟去年因蘋果涉嫌違反《數位市場法》，裁罰5億歐元，蘋果正在上訴。

分析師指出，服務業務是蘋果享有估值溢價的關鍵，App Store更是「皇冠上的明珠」。他認為，市場將重新評估服務業務抽成能持續多久。

精華 FAQ

  • 蘋果首度承認，監管機關與法院要求放寬App Store控制後，已開始侵蝕其年營收逾1,000億美元的高利潤服務業務，連佣金模式也面臨直接壓力。

  • 因為開發商可引導用戶改用App Store以外的付款方式，蘋果可能無法對這些交易收取最高30%佣金；若第三方商店與替代支付普及，抽成空間將進一步縮小。

  • 美國Epic Games案、歐盟《數位市場法》執法，以及南韓、巴西、英國和澳洲等地的改革要求，都在推動蘋果開放第三方商店或替代支付管道，壓縮其原有控制力。

App Apple 匯率

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