Nvidia乙太網路交換器量產 開啟AI矽光時代
Nvidia輝達（另稱英偉達）透過官方社群帳號宣布，以共同封裝光學（CPO）技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，宣告AI資料中心邁入「矽光時代」，台灣共有台積電、鴻海、日月光投控、波若威等四家廠商入列夥伴。
這意味光通訊將迎來爆發成長期。已有多家業者高喊訂單排到2027年，看好供不應求盛況將至少延續至2028年。
根據輝達釋出的消息，協助AI資料中心邁入「矽光時代」共有11家夥伴入列，台廠強占四家，與美系廠商比重相當，凸顯台鏈在輝達進入矽光時代的重要性。
四家台廠包括台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品、波若威。其餘為康寧、Coherent、Fabrinet、Lumentum等四家美商，以及扇港先進（Senko Advance）、住友電工等兩家日商，還有中國光通訊大廠天孚通信。
輝達說明，全球首款進入量產的200G／lane CPO乙太網路交換器系統「Spectrum-X Ethernet Photonics」出貨後，CoreWeave、Lambda與甲骨文為首批採用客戶。此次量產的核心產品將CPO技術與交換機晶片深度整合，徹底改變傳統可插拔光模組的訊號轉換方式。
輝達分析，與傳統可插拔光學網路相比，新架構可實現五倍網路功耗效率提升、五倍AI應用不間斷運行時長提升，以及十倍平均故障間隔時間延長。相關性能大躍升，對於正在大規模擴張GPU叢集的雲端大廠和AI基礎設施運營商而言，具有直接的成本與可靠性價值。
輝達強調，Spectrum-X乙太網路交換器是專為加速超大規模生成式AI網狀架構而打造。相較於傳統乙太網路，AI網路效能可提升1.6倍。
輝達量產的是以共同封裝光學技術打造的Spectrum-X Ethernet Photonics，屬於200G／lane CPO乙太網路交換器系統，主打支援AI資料中心的高速光通訊需求。 台灣共有4家廠商入列，包括台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品，以及波若威，顯示台鏈在輝達矽光供應鏈中占有相當重要的位置。 輝達指出，新架構可帶來5倍網路功耗效率提升、5倍AI應用不間斷運行時長提升，並將平均故障間隔時間延長10倍，對大規模GPU叢集很有吸引力。
精華 FAQ
輝達量產的是以共同封裝光學技術打造的Spectrum-X Ethernet Photonics，屬於200G／lane CPO乙太網路交換器系統，主打支援AI資料中心的高速光通訊需求。
台灣共有4家廠商入列，包括台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品，以及波若威，顯示台鏈在輝達矽光供應鏈中占有相當重要的位置。
輝達指出，新架構可帶來5倍網路功耗效率提升、5倍AI應用不間斷運行時長提升，並將平均故障間隔時間延長10倍，對大規模GPU叢集很有吸引力。
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