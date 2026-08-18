我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

北美貨櫃運價有望破萬 直逼疫情時期

記者黃淑惠／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

巴拿馬運河水位下降、全球港口壅塞，加上航商實施空班，美東航線有效運力吃緊，推升運價連番走高。上海航運交易所最新資料顯示，美東航線每FEU（40呎櫃）運價升至9568美元，周漲2.99%，市場預期，短線有望突破1萬美元大關，逼近新冠疫情期間的高檔水準。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新報3355.24點，周漲2.41%，連續三周走高。其中，遠東至美西每FEU運價上漲230美元、報6714美元，周漲3.55%；遠東至美東上漲278美元、報9568美元，周漲2.99%，北美航線成為本波漲勢主力。

物流業者表示，第三季歐美航線進入傳統旺季，貨主備貨需求提供基本支撐，適逢巴拿馬運河通行受限、亞洲及歐洲港口壅塞，航商並持續以空班、跳港等方式調整船期，市場可供艙位因而收縮。美東線運價距離1萬美元僅一步之遙，未來兩周部分市場報價甚至已上看1萬900美元。

巴拿馬運河是亞洲貨物前往美東的重要航路，近期受聖嬰現象及降雨不足影響，運河管理局數度下調船舶容許吃水深度，迫使部分船舶減載通行，並調整部分通行時段與競標安排。

運河壅塞也使優先通行時段的競標價格大幅攀升。近期一艘超大型液化石油氣（LPG）運輸船，據傳以460萬美元取得優先通行資格，凸顯中東局勢改變能源運輸路徑後，巴拿馬運河通行需求快速升高。不過，相關費用屬市場競標結果，並非運河管理局額外收取的固定「插隊費」。

港口塞港問題同樣牽制船舶周轉效率。物流業者指出，7月以來上海、寧波等港口船舶平均等候時間拉長至三至五天，新加坡港約五天，馬來西亞部分港口作業時間也增加約三天。部分航商為維持船期採取跳港策略，導致貨櫃及艙位分布失衡，進一步壓縮市場有效運能。

業者認為，旺季需求、巴拿馬運河通行限制及全球港口壅塞三項因素交互作用，美東線艙位短期仍偏緊，運價可望維持高檔，突破每FEU 1萬美元的機率升高。

精華 FAQ

  • 主要原因包括巴拿馬運河水位下降、亞洲與歐洲港口壅塞，以及航商透過空班和跳港縮減有效艙位；在第三季旺季需求支撐下，北美線運價因此持續攀升。

  • 最新資料顯示，美東線每FEU為9568美元，美西線為6714美元，兩者皆上漲；其中美東線最接近1萬美元關卡，市場預期未來兩周甚至可能見到1萬900美元。

  • 運河受聖嬰與降雨不足影響而下調吃水限制，部分船舶需減載通行，並改變時段與競標安排；優先通行競標價格也大幅上升，反映需求急速增加。

東航 疫情 巴拿馬運河

上一則

美科技業衝刺AI 減碳承諾放一邊

下一則

中國反內卷 太陽能產業大漲 台廠跟著沾光

延伸閱讀

巴拿馬運河傳限運 全球貨櫃海運迎新一波漲價潮

巴拿馬運河傳限運 全球貨櫃海運迎新一波漲價潮
巴拿馬運河2原因塞爆 貨櫃輪砸400萬元插隊

巴拿馬運河2原因塞爆 貨櫃輪砸400萬元插隊
漲勢前所未見 巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高

漲勢前所未見 巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高
天價插隊費曝光 巴拿馬運河塞爆 客戶砸460萬美元買優先通過資格

天價插隊費曝光 巴拿馬運河塞爆 客戶砸460萬美元買優先通過資格

熱門新聞

美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 （路透）

歐洲第一家人民幣清算機構…是這家銀行

2026-08-11 09:41
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。(歐新社)

因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

2026-08-12 20:54
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事