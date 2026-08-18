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美AI巨擘發債千億美元挹注基礎建設支出 爆排擠效應

編譯任中原／綜合報導
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除了伊朗戰爭帶來的通膨衝擊、美國經濟意外強韌之外，美國人工智慧（AI）巨擘發行數千億美元的債券來挹注基礎建設支出，對美國公債造成「排擠效應」，也成為推升公債殖利率攀揚的因素。美國長期公債殖利率如今升到25年來高點，並使整個金融體系的利率水位全面上升。

彭博資訊報導，由於AI借貸熱潮持續加速，遠遠超出華爾街金融界的預測，許多投資機構及分析家都同意發公司債所產生的外溢效應，正在加重市場吸納債務的負擔能力。

Nuveen資產管理公司固定收入策略主管羅德里格茲表示，「無論是政府、超級雲端運算業者或其他人發行債券，都必須與更多舉債者競爭，因此殖利率必然升高」。

今年迄今華爾街發行的投資級公司債總額已接近1.5兆美元，比去年同期激增36%，發行總額正朝著超越2020年創下的歷史紀錄邁進，當時企業曾因為零利率而大舉發債。

據野村證券估計，其中約有2000億美元的債券是由大型科技公司所發，約相當於美國財政部中長期公債淨發行量的25%，比率是去年的五倍多。

目前並無跡象顯示AI相關舉債的步調將會減緩。亞馬遜與字母公司最近都提高資本支出預測，輝達也宣布與華爾街六大機構將為AI募集5000億美元資金。

一些投資人已經開始賣出美國公債，轉進期間較長、殖利率較高，且發債公司盈餘豐厚的公司債；例如字母公司最近發行的30年期債券，發行殖利率接近6.4%，比同期公債高出1.15個百分點；至於7月Meta發行的債券，殖利率更超過7.5%。據晨星機構指出，只做投資級美債的債券基金今年已降低公債比重，並將公司債比重提高到30%，為三年來高點。外國投資機構以往是美國公債的主要買家，但現在也進行類似的轉移。

這使川普政府減輕公債市場壓力，並壓低房貸及消費者貸款利率的任務更加複雜。財政部長貝森特雖一度對削減財政赤字信心滿滿，但每年財政赤字仍接近2兆美元，使政府總負債增加的速度比經濟成長更快。

貝森特為避免推升長期利率，因此高度依賴短期債券來挹注赤字，並使10年及30年期公債發行額維持平穩，甚至減少。但新發行的AI債券中，許多也是長債，足以彌補此一缺口而有餘。

AI債券激增對利率的衝擊雖難以量化，但據美國銀行（BofA）上周的客戶報告指出，AI借貸「可能正在排擠長期公債的需求」，且是使債市殖利率上升的要角；美銀估計公司債發行激增已將今年10年期公債殖利率推升0.3個百分點。

精華 FAQ

  • 因為大型科技公司發行大量公司債後，投資人資金轉向收益更高的債券，降低對公債的需求，形成排擠效應，進而推升長天期公債殖利率。

  • 野村證券估計，今年約有2000億美元公司債由大型科技公司發行，約相當於美國財政部中長期公債淨發行量的25%，而且仍在持續增加。

  • AI債券大量湧入，使財政部透過短債壓低長債供給的策略更難奏效，也讓長期利率更難回落，房貸與消費貸款利率同樣承受上升壓力。

華爾街 人工智慧 債券

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