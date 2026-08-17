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Nvidia提供1050億美元力挺OpenAI俄州資料中心 財務曝險引關注

編譯劉忠勇／即時報導
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輝達將為第一階段4.25 GW為OpenAI提供最高1050億美元支持。(路透)
輝達將為第一階段4.25 GW為OpenAI提供最高1050億美元支持。(路透)

Nvidia（輝達，又名英偉達）將為OpenAI在俄亥俄州興建的超大型資料中心提供最高1050億美元財務支持，並投資開發商SB Energy 15億美元。這項安排可望為輝達帶來數千億美元晶片訂單，但投資人也關切，輝達為AI基礎設施提供擔保，是否會增加資產負債表風險。

這座名為PORTS-Pike科技園區的資料中心位於俄亥俄州派克郡，OpenAI已簽約取得最多約8 GW運算能力，首批800 MW預定2028年啟用。1 GW供電能力，最多足以供75萬戶美國家庭隨時用電。

輝達將為第一階段4.25 GW提供最高1050億美元支持，相關承諾預定2028至2030年間分階段生效，期限長達20年。輝達也可選擇為第二階段3.75 GW提供更多支持。

華爾街日報上周五報導，輝達為整項投資提供的擔保將降至不到1200億美元，低於先前討論的2500億美元，主要是回應投資人對財務曝險的疑慮。

輝達執行長黃仁勳強調，該公司的支持只限於部分租賃及電力款項，以及特定的剩餘價值承諾，不涵蓋園區全部成本，也不為OpenAI所有租賃義務擔保。OpenAI則表示，只有在運算能力可以租用後，才會開始支付租金。

這座園區將由軟銀支持的SB Energy興建、持有及營運，再以20年租約出租給OpenAI。輝達將投資SB Energy 15億美元。這座資料中心若按規畫完工，將是全球規模數一數二的資料中心，也是軟銀創辦人孫正義及川普政府力推的重要投資案。

輝達估計，園區每一代AI系統可能使用約150萬顆輝達圖形處理器（GPU），帶來1500億至2000億美元營收；20年間還可歷經多次設備升級。OpenAI目前及規劃中的採購承諾，約相當於12 GW輝達運算能力，未來可能擴大至16 GW，至2030年可為輝達帶來約6000億美元營收。

這項安排也使市場更加關注AI產業的循環式融資風險，也就是供應商投資客戶，客戶再用這筆資金採購供應商產品。黃仁勳表示，輝達和OpenAI的協議並非循環式融資；輝達是在確認客戶需求後確保關鍵資源，藉此建立長期生產能力。

輝達近年積極投資AI產業鏈，FactSet統計，2025及2026年已投資66家非上市公司。輝達也計劃和華爾街金融機構合作，為客戶提供5000億美元資金，但可能視個別交易提供不超過交易金額25%的剩餘價值支持。

輝達股價周一盤中一度升至227.92美元，終場小跌0.1%，收225.01美元。今年來仍上漲21%，過去12個月漲近24%。

精華 FAQ

  • 輝達將為第一階段4.25 GW提供最高1050億美元財務支持，並投資SB Energy 15億美元；相關承諾將於2028至2030年間分階段生效，且期限長達20年。

  • 園區由軟銀支持的SB Energy負責興建、持有與營運，再以20年租約出租給OpenAI；OpenAI已簽約取得最多約8 GW運算能力，首批800 MW預定2028年啟用。

  • 投資人擔心輝達為AI基礎設施提供擔保，可能增加資產負債表風險，也引發循環式融資疑慮；黃仁勳表示，支持僅限部分租賃、電力款項與剩餘價值承諾。

OpenAI NVIDIA 輝達

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