費半重返多頭 美股收低 因油價和美債殖利率走高

晶片股受AI業者營收大增，以及美國反對蘋果採購中製記憶體消息激勵，逆勢上漲。（路透）

美國股市周一收低，中東局勢緊張帶動油價 和美債殖利率走高，加深市場對通膨的疑慮；投資人也等待大型零售商財報和聯準會（Fed）會議紀錄。晶片股受AI業者營收大增，以及美國反對蘋果採購中製記憶體消息激勵，逆勢上漲。

道瓊工業指數下跌272.63點，跌幅0.5%，收在53,459.78點；史坦普500 指數跌40.70點，跌幅0.5%，收7,745.06點；那斯達克綜合指數跌84.25點，跌幅0.3%，收在26,644.91點。史坦普500指數和那斯達克100指數均連續兩個交易日下跌。

費城半導體指數收漲1.6%，重返多頭市場。費半先前僅在空頭市場停留21天，是2020年3月以來最短紀錄。美光大漲4.1%，連漲五日，期間共漲17.5%，創1月以來最長連漲紀錄。SanDisk大漲8.9%，威騰電子漲5.4%，希捷科技漲2.2%，應用材料也漲5.5%。台積電ADR漲1.1%。

史坦普500指數11大類股僅能源股上漲，漲幅0.9%。通訊服務和必需消費品類股均跌約1.5%，金融及非必需消費品類股跌逾1%；科技股盤中幾度漲跌，終場下跌近0.2%。

美國和伊朗似乎仍未接近達成協議，加上黎巴嫩局勢再度緊張，原油期貨結算價每桶上漲逾2美元。據報川普表示，不急於結束與伊朗的戰爭。美國10年期公債殖利率再度漲逾4.7%，Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley說，長期殖利率在上周溫和通膨數據公布後仍居高不下，對股市構成壓力。

華爾街日報報導，蘋果為因應記憶體短缺和價格上漲，正在測試長鑫存儲及長江存儲的晶片，但美國商務部長盧特尼克表示，川普政府不贊成這項做法。分析師認為，美方反對蘋果採購中製記憶體，有助消除美光、SanDisk和威騰電子面臨的一項長期威脅；仰賴中國供應鏈的戴爾及慧與科技，也可能面臨改用美國產品的壓力。

AI新創公司Anthropic的財務表現也提振晶片股。彭博報導，Anthropic第2季營收超過115億美元，是去年同期7.87億美元的14倍以上。OpenAI的年化營收也已達400億美元，企業客戶營收並超越消費者業務。市場認為，兩家先進AI模型開發商營收加速成長，將轉化為更多AI晶片、記憶體、網路設備和資料中心硬體支出。

不過，投資人仍擔心科技巨擘大舉投資AI能否帶來回報。史坦普500軟體與服務指數下跌2.8%，抵銷晶片股漲勢；微軟和Meta均跌逾3%，成為拖累史坦普500指數的主要個股。

投資人本周還將關注大型零售商財報，以了解美國消費者狀況。家得寶周二公布財報，沃爾瑪周四接棒，塔吉特也將在近日公布業績。Fed本周公布的7月會議紀要，可能提供新的政策線索；輝達（Nvidia）則預定下周公布財報。