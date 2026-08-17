Alphabet擬首發澳幣債 最長20年 科技巨擘AI籌資熱升溫
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Alphabet已委託銀行，準備首度發行澳幣計價債券。美國科技業者大量發債、為AI投資籌措資金之際，Alphabet也加入籌資熱潮。
承銷銀行之一澳盛銀行集團（ANZ）以電子郵件發布新聞稿說，Alphabet可能發行四種天期的債券，最長的多達20年。
Alphabet本月已在美元債券市場發行250億美元債券，今年以來也分別發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣和日圓債券。Alphabet日前還透過發行股票籌得近850億美元。
Alphabet和Meta、亞馬遜等美國同業今年已透過美元及其他幣別籌得數千億美元，為發展AI雄圖籌措資金。科技巨擘大舉投資AI，帶動股市再創新高，但債券殖利率走高，也使市場更加關切這些公司靠相關投資的獲利能力。
Alphabet已委託銀行，準備首度發行澳幣計價債券；承銷銀行指出，可能推出4種天期，其中最長可達20年，顯示其融資布局再度擴大。 Alphabet本月已在美元債市場發行250億美元債券，今年也發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣與日圓債券，日前更透過發行股票籌得近850億美元。 Alphabet、Meta、亞馬遜等公司正以美元及其他幣別籌措數千億美元，投入AI擴張；雖帶動股市創高，但殖利率上升，也讓市場更擔心投資回報能力。
精華 FAQ
Alphabet已委託銀行，準備首度發行澳幣計價債券；承銷銀行指出，可能推出4種天期，其中最長可達20年，顯示其融資布局再度擴大。
Alphabet本月已在美元債市場發行250億美元債券，今年也發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣與日圓債券，日前更透過發行股票籌得近850億美元。
Alphabet、Meta、亞馬遜等公司正以美元及其他幣別籌措數千億美元，投入AI擴張；雖帶動股市創高，但殖利率上升，也讓市場更擔心投資回報能力。
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