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私募信貸問題貸款攀升 2兆美元市場面臨近十年最大考驗

編譯劉忠勇／綜合外電
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Blackstone和KKR調降對軟體公司放款估值。（美聯社）
Blackstone和KKR調降對軟體公司放款估值。（美聯社）

私募信貸投資組合壓力不斷升高，大型基金接連調降貸款估值，並警告問題放款增加，規模2兆美元的私募信貸市場正面臨近十年來最大考驗。

英國金融時報分析固定收益資料業者Solve的數據發現，大型私募信貸機構的問題貸款已升至2017年來最高水準。規模最大的20家上市商業發展公司（BDCs）第2季列為停止計息的貸款，中位數占原始成本2.8%，高於3月底的2%。這類貸款通常代表借款人已停止還款，或基金認為借款人可能即將違約。惠譽上周也警告，私募信用違約件數7月創新高。

貸款減損，加上出售及償還貸款的金額超過新增放款，使大型上市BDC第2季規模再度縮小。KKR旗下FS KKR Capital的問題貸款占比達7.1%，雖比前一季略降，仍遠高於業界平均。Golub Capital共同執行長戈盧布（Golub Capital）說，業界正處於信用循環，信用壓力、違約及問題貸款均在升高。

橡樹資本管理公司（Oaktree Capital Management）已採取更保守、防禦性更強的策略。不過，多位業界主管認為市場過度渲染風險，強調大多數貸款表現仍然良好。藍鴞資本（Blue Owl Capital）表示，信用指標健全，問題仍屬個案；Ares也說，借款人的利息保障倍數和槓桿水準大致符合過去五年平均。

目前問題多集中在2020至2021年間承作的貸款。當時利率接近零，私募股權業者在企業估值偏高之際大舉收購。如今利率升高，不少企業把所產生的現金全數用於支付利息，投資和成長因而受限。軟體公司占BDC投資組合比重很高，企業支出轉向AI後，這些公司的營收成長能否延續也有疑問。

Blackstone和KKR第2季調降軟體公司Medallia貸款估值，其中Blackstone由每美元60美分降至不到50美分。Ares也調降人力資源軟體公司Cornerstone OnDemand貸款估值；Affordable Care違約後，則由Blackstone和KKR等債權人接管。

過去一年，KKR和貝萊德管理的上市BDC股價跌逾15%，Apollo旗下基金也跌14.5%。貝萊德旗下TCPC已出售5.23億美元貸款，並評估出售資產及清算基金；KKR則減免部分績效費。歐本海默分析師潘恩認為，BDC已跌至近乎反映最壞情況，但也坦言，部分基金承作貸款時審查不夠嚴格，也不夠挑剔。

精華 FAQ

  • 報導指出，規模2兆美元的私募信貸市場正遭遇近10年最大考驗，主因是問題貸款攀升、貸款估值下調，以及出售與償還金額超過新增放款，讓大型基金承受明顯壓力。

  • Solve數據顯示，大型私募信貸機構的問題貸款已升至2017年來最高，20家最大上市BDC的停止計息貸款中位數占原始成本2.8%，惠譽也警告私募信用違約件數在7月創新高。

  • 風險多集中在2020至2021年承作、利率接近零時放出的貸款，尤其是軟體公司相關案件。雖然Blackstone、KKR與Ares等已下修估值或接管資產，但藍鴞資本與Ares仍認為整體信用指標大致穩健。

貸款 惠譽

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