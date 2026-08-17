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中東局勢、油價變化…本周美股 留意5大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
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富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。(路透)
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。(路透)

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。

一、中東局勢與油價

留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二、聯準會（Fed）動態：

留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三、經濟數據：

未來一周要公布的數據包括美國8月紐約州製造業調查指數；7月營建許可、新屋開工、工業生產/製造業生產等。

四、企業財報：

未來一周要公布財報的企業包括家得寶、雅詩蘭黛、目標百貨、羅威、TJX、沃爾瑪、羅斯百貨等。

五、川普關稅：

留意川普政府可能引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

彭博資訊數據顯示，截至8月14日，共有91%的S&P 500企業已公布財報。其中，68.8%營收優於預期，平均成長14.6%；86.5%的獲利優於預期，平均成長50.5%。

Factset到8月7日的調查則顯示，分析師預計第2季S&P 500企業獲利將成長50.4%。其中，能源股成長高達147%，其次是科技股成長70.4%。

富蘭克林股票團隊表示，美伊局勢反覆，但通膨降溫，降低升息疑慮。而且，美國企業獲利正加速成長，美股企業獲利成長遍及各產業，包括通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等，加上AI營收加速成長，持續看好美股中長期潛力。

精華 FAQ

  • 主要包括中東局勢與油價、聯準會官員談話、8月與7月多項經濟數據、家得寶與沃爾瑪等企業財報，以及川普政府可能再啟動的關稅措施。

  • 市場將觀察Fed官員對通膨、就業、利率與資產負債表的看法，同時關注製造業、營建許可、新屋開工與工業生產等數據，以判斷景氣與利率方向。

  • 彭博與Factset數據顯示，S&P 500財報表現普遍優於預期，且第2季獲利成長可觀；加上通膨降溫與AI營收加速，仍看好美股中長期潛力。

油價 美股 荷莫茲海峽

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