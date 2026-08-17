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Anthropic上季營收115億美元 去年同期多14倍

編譯黃淑玲／綜合報導
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正在積極準備首次公開發行股票（IPO）的人工智慧（AI）新創公司Anthropic，告訴潛在投資人，公司第2季營收已突破115億美元，是去年同期的14倍多，也比第1季增加逾1.4倍。

彭博新聞看到的文件顯示，Anthropic說，公司上季調整後的營業利益已經轉正。今年第1季營收為47.3億美元，去年第2季時則是只有7.87億美元。這些都是初步算出的數字，詳細的帳務仍在處理，最後可能還會有些變動。

兩位知情人士則是對路透表示，Anthropic預測到2028年時，公司全年營收可介於1900億至2000億美元區間。

這個兩年後的營收預測金額，據說是投銀進行IPO估值的參考基礎。

Anthropic在5月時，已經達到逾470億美元的年化營收速度。競爭對手OpenAI則是超過400億美元。

彭博先前曾經報導，Anthropic委託摩根史坦利、高盛摩根大通等投銀辦理IPO，已悄悄遞出掛牌上市申請。現在公司正密集與潛在投資人開會，說明營運狀況。

一旦Anthropic在今年秋季IPO，就會搶先長期競爭者OpenAI，也會比希望能在今年上市的中企DeepSeek，更快在公開市場掛牌。

另外，OpenAI於14日與投資人舉行會議，財務長佛萊爾（Sarah Friar）大力宣傳該公司在企業業務方面的成長，並透露企業營收已超過由ChatGPT主導的消費者業務。

精華 FAQ

  • Anthropic第2季營收突破115億美元，較第1季的47.3億美元明顯成長，也比去年同期的7.87億美元高出14倍以上，顯示公司擴張速度非常驚人。

  • 彭博看到的文件顯示，Anthropic上季調整後營業利益已經轉正。不過這些仍屬初步數字，詳細帳務尚在處理，未來公布的最終結果可能還會調整。

  • 兩位知情人士指出，Anthropic預測2028年全年營收可達1900億至2000億美元，成為IPO估值參考。若今年秋季上市，將搶先OpenAI與DeepSeek進入公開市場。

高盛 摩根大通 Anthropic

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