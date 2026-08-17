我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

Fed每月購買短債規模 至少暫停至10月

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

聯準會（Fed）表示，暫時不會買進任何國庫券後，華爾街策略師正在調整他們對Fed未來每月購買短債規模的預期。

這是Fed自去年12月開始「準備金管理購買」（RMP）計畫以來，首次暫停，並將維持到9月14日止。Fed表示，仍計畫在這段時間花費約170億美元在再投資購買。

這項舉措讓大多預期Fed將維持每月RMP規模在100億美元的策略師大感意外，美國銀行（BofA）甚至原本預期可能擴大規模至150億美元。如今，來自美銀、富國銀行和道明證券的策略師，都預期RMP計畫將至少暫停至10月。

美銀策略師14日報告表示，「Fed決定把RMP規模降至零，顯示其對累積的方便資金的審慎看待。我們如今預期9月的購債規模為零，今年剩下月份為100億美元，但有可能減少」。

暫停購買短債，暗示Fed對融資市場的順暢具有信心，儘管政府現金餘額的擴大會造成流動性枯竭威脅。槓桿基差交易的大幅減少、貨幣市場基金資產接近紀錄新高、基金的加權平均到期日縮短，以及券商資產負債表能力增強，都為較寬鬆的融資情勢提供支撐。

聯準會 華爾街

上一則

「新版華堡」發威 漢堡王打出翻身仗 重返全美第二大漢堡連鎖

下一則

中東局勢、油價變化…本周美股 留意5大觀察變數

延伸閱讀

Fed讓債市掌舵 就業數據牽動明年初降息預期 史坦普500可能衝上8000點

Fed讓債市掌舵 就業數據牽動明年初降息預期 史坦普500可能衝上8000點
就業太弱Fed下月不會升息？專家：言之過早

就業太弱Fed下月不會升息？專家：言之過早

金價漲、美元貶、長債殖利率飆…「貶值交易」正捲土重來

金價漲、美元貶、長債殖利率飆…「貶值交易」正捲土重來
7月CPI年增3.4% 美通膨繼續降溫緩和Fed升息壓力

7月CPI年增3.4% 美通膨繼續降溫緩和Fed升息壓力

熱門新聞

美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 （路透）

歐洲第一家人民幣清算機構…是這家銀行

2026-08-11 09:41
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有9家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。(歐新社)

因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

2026-08-12 20:54

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤