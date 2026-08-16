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美國用電狂潮點燃…儲能電池吸引力大增 計畫卻面臨併網大卡關

編譯廖玉玲／綜合外電
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在用電需求孔急的此時，美國卻因許多老舊電網升級的速度跟不上，嚴重延宕儲能電池併入...
在用電需求孔急的此時，美國卻因許多老舊電網升級的速度跟不上，嚴重延宕儲能電池併入電網的時程。 （路透）

全美資料中心激增及全面電氣化，點燃用電狂潮，讓價格不斷下跌的儲能電池吸引力大增，帶動一波建置潮，但因老舊電網升級的速度跟不上，嚴重延宕電池併入電網的時程，在某些地區遭延誤的相關計畫甚至暴增300%。

紐約州大型公用事業公司聯合愛迪生公司（Consolidated Edison）表示，過去兩年裡，等待併網的電池儲能計畫數量飆升300%。在加州，主管機關推估電網升級的延誤，將導致各地的能源項目停滯不前。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）的研究顯示，全美約有750百萬瓩（GW）的儲能計畫、大約相當於700多座核反應爐的發電量，正在排隊等待併網，但這些計畫案最終並非都能完成。由於工期延誤，許多開發商已經放棄了這些專案。儘管如此，等待併網時間仍持續延長；2025年的平均等待時間為五年，2015年時僅一年半。

電池可在電價較低、再生能源充足時儲存電力，待用電需求上升時釋放電力，有助降低電費，並減輕電網壓力。管理加州大部分電網的加州獨立系統營運商（ISO）基礎設施政策發展總監米爾斯表示，「我們已充分見識到在電網增加電池數量的價值，以及它們幫助滿足晚間用電高峰的能力。」

電池儲能計畫預計將持續湧現。能源諮詢業者Wood Mackenzie預測，未來六年美國儲能市場規模將成長四倍。

然而，在電網中添加新電池並不容易。電網營運商通常需要建造輸電線路或變電站等新的基礎設施，才能處理雙向電力流動。

此外，關鍵設備以及所需人力均短缺，也推高電網升級的建造成本和工期，導致電力公司難以按時完成建設。加州最大公用事業PG&E今年1月告訴主管機關，造成延誤的主因是專用設備的前置期過長，例如採購某些斷路器可能需要近四年。與往年相比，該公司的併網審查工作量飆增300%。

再如北加州Solano郡，一個變電站的斷路器升級工程延誤，預料將導致兩個總裝置容量為450千瓩（MW）的電池儲能工程延期。舊金山灣區的輸電線路工程，也使另外800 MW的儲能項目面臨延期風險。

加州政府官員還說，另一家主要電力供應商南加州愛迪生公司，同樣因為升級工作尚未完成，導致13 GW的新增發電和儲能工程延後。

州和聯邦主管機關並非坐視不管，例如優先核准已進入較後期階段的計畫，而不是先申請先贏，撤回申請案者也將受處罰，以抑制投機行為。

在紐約，聯合愛迪生公司則提高儲能專案的核准標準。從去年開始，如果申請計畫會導致電力需求超出當地高峰期，並對基礎設施造成壓力，則必須承擔部分升級費用。聯合愛迪生表示，之所以做出這些改變，是因為收到太多來自規定較寬鬆地區的申請，如果這些案子都獲批准，勢必會使當地的儲能設備不堪重負。

但根據紐約電池和儲能技術聯盟（NY-BEST）的調查，新措施平均使每個計畫案的成本大增2,100萬美元，增幅高達14倍，至少有25個項目因此取消。支持使用電池人士已呼籲當局，要求聯合愛迪生公司放棄這項新措施。

NY-BEST執行董事阿克爾表示，這將導致許多儲能項目變得不可行，實際上等於扼殺了紐約市急需的電力資產。

精華 FAQ

  • 因資料中心激增、全面電氣化帶動用電狂潮，電池又能在低價或再生能源充足時儲電、尖峰時放電，因此吸引更多開發商投入建置。

  • 最大問題是電網升級速度不足，需增建輸電線路、變電站與相關設備，加上斷路器等關鍵零件交期長、人力短缺，讓審查與施工全面延宕。

  • 兩地都提高審查門檻並優先處理較成熟案子，也要求部分申請者分攤升級費用；但紐約因此讓每案成本暴增2,100萬美元，已有至少25個項目取消。

加州

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