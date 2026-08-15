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Nvidia傳投資30億美元 助OpenAI設運算中心

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
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輝達傳投資30億美元助OpenAI設運算中心。（路透）
輝達傳投資30億美元助OpenAI設運算中心。（路透）

科技媒體The Information今天引述知情人士報導，輝達（Nvidia）正洽談向SB Energy投資高達30億美元。這家日本軟銀集團（SoftBank）旗下子公司目前正在美國俄亥俄州為OpenAI開發大型資料中心專案。

路透援引The Information報導指出，這項擬議投資是輝達與OpenAI及SB Energy就提供約1000億美元信貸支援俄亥俄州規劃資料中心園區的協商內容之一。

報導指出，輝達曾討論在俄亥俄專案簽約時先投資15億美元，剩下的15億美元則於SB Energy規劃首次公開募股（IPO）時投入。

報導並提及，SB Energy估計最快於下個月公開上市，並在首次公開募股中募資至少50億美元。

SB Energy同時獲得OpenAI策略支持，專注於大型電力與資料中心基礎設施開發。該公司成立於2019年，目前正積極擴建數座資料中心園區，以因應日益成長的人工智慧（AI）運算需求。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，輝達已調整支援OpenAI俄亥俄州資料中心專案的計畫，首期提供的擔保金額預計將在1200億美元以下，低於先前討論的2500億美元規模。

路透無法立即核實此一報導，輝達與SB Energy在正常辦公時間外未立即回應置評請求。

精華 FAQ

  • 根據The Information引述知情人士，輝達正洽談向軟銀旗下的SB Energy投資高達30億美元，外界認為這是其參與OpenAI資料中心計畫的一部分。

  • 這筆資金將用於美國俄亥俄州、由SB Energy為OpenAI開發的大型資料中心專案，重點在支援龐大運算需求與相關電力、基礎設施建設。

  • 報導稱輝達原本討論在專案簽約時先投資15億美元，另15億美元待SB Energy IPO時投入；同時，華爾街日報指出擔保規模已調整為低於1200億美元。

輝達 OpenAI NVIDIA

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