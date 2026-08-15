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美機構第2季科技股大換手 台積電加減碼分歧 八大重點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
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台積電仍是基金Q2AI半導體布局的重要核心，但部分機構已開始獲利了結或降低集中風...
台積電仍是基金Q2AI半導體布局的重要核心，但部分機構已開始獲利了結或降低集中風險。（路透）

美國大型機構第2季在大型科技股、半導體及AI基礎建設業者之間大幅換股。台積電ADR同時獲Third Point加碼，卻遭軟銀及老虎全球減持，顯示市場仍看好AI長期需求，但對股價漲幅、持股集中及槓桿風險的疑慮升高。

一、機構對科技股缺乏一致看法

路透分析6,371家退休基金、避險基金及資產管理業者提交的13F申報資料，發現44%機構減持「科技七雄」，42%則新建或增加部位，差距不大。

軟體股也呈現類似情況，28.2%機構賣超，26.3%買超。資料中心類股買賣雙方各占24.3%，幾乎完全相抵。這顯示市場並未形成一致方向。

二、半導體仍獲青睞 但投資人開始挑選個股

半導體是科技業中相對受到看好的領域，48%機構買超，僅34.5%賣超。包括CoreWeave、Arista Networks及博通等AI概念股，也有36%機構增加持股。

不過，AI交易已從基本面成長題材，逐漸演變成使用大量槓桿、追逐股價動能的熱門交易。7月AI股重挫，反映的未必是市場否定AI長期前景，而是投資部位過度集中後的去槓桿。

三、台積電多空分歧最具代表性

Third Point第2季大幅增加台積電ADR，同時全數出清輝達（Nvidia）、博通、科磊、科林研發及VanEck半導體ETF，顯示這家基金並非全面看淡晶片業，而是把資金從先前漲幅較大的美國半導體股轉向台積電等標的。

相較之下，軟銀大幅減持台積電ADR 72%，持股從198.5萬股降至56.5萬股，市值從6.71億美元降至2.7億美元。老虎全球基金也減持台積電，同時削減微軟、輝達、Meta及Alphabet，卻增持英特爾。

這些動向顯示，台積電仍是AI半導體布局的重要核心，但部分機構已開始獲利了結或降低集中風險。

四、矽谷金童高槓桿基金Q2狀況

前OpenAI研究員Aschenbrenner創立的Situational Awareness，第2季末五大持股依序包括SanDisk、美光、Bloom Energy、台積電及Nebius，另持有7.45億美元CoreWeave。

基金大舉押注AI所需的記憶體、資料中心、電力和晶片，成立以來一度獲利逾十倍，資產規模最高約450億美元。

但相關股票7月同步重挫，台積電下跌15%，SanDisk、美光、Bloom Energy及Nebius也大幅回落。槓桿使損失迅速擴大，迫使基金折價把大量AI持股出售給城堡投資，資產規模降至約100億美元。

五、Appaloosa加碼科技七雄 卻提前減碼記憶體

David Tepper旗下Appaloosa把亞馬遜持股增加逾15%，Meta增加近55%，Alphabet增加近7%，並新建逾2.41億美元蘋果部位。

不過，Appaloosa減持美光逾41%，並全數出清價值逾4億美元的SanDisk，恰好避開兩檔記憶體股7月的大幅回檔。這也顯示部分投資人仍看好大型科技平台，卻對先前暴漲的AI硬體股轉趨謹慎。

六、波克夏大舉買進Alphabet

波克夏第2季把Alphabet持股增加83%至近1.06億股，市值378億美元，使Alphabet躍居第三大持股，僅次於蘋果和美國運通。這項部位也包括6月直接投入Alphabet、支援AI基礎建設的100億美元。

波克夏第2季買進235億美元股票、賣出37億美元，結束連續14季賣股超過買股的局面。巴菲特表示，投資Alphabet是他的主意；執行長亞伯則已開始動用波克夏龐大現金。

七、SpaceX成為另一個科技資金集中焦點

Alphabet 2015年投入SpaceX的9億美元，截至6月底已增值至約940億美元，報酬超過百倍，成為SpaceX最大機構股東。

哈佛大學校產基金申報的美股部位中，SpaceX占52%，是最大單一持股。哈佛同時提高亞馬遜持股，但整體科技股比重下降，顯示部分資金已從傳統科技股轉向新掛牌的SpaceX。

八、13F只是揭露Q2季底部位 未能反映7月重挫

13F揭露的是6月30日持股，並不包括空單、衍生性商品、海外股票、私人投資及信用部位，也無法反映7月市場重挫後的交易。

因此，這批資料最重要的訊息並非機構全面看多或看空科技股，而是AI資金正從齊漲階段轉向個股選擇。台積電仍獲部分大型基金加碼，但同時面臨獲利了結及槓桿交易退潮，短期股價也更容易受到大型部位調整影響。

13F Q2持股申報重點 （取材自外電 Codex協作）
13F Q2持股申報重點 （取材自外電 Codex協作）

精華 FAQ

  • 13F資料顯示，機構對科技股沒有一致方向，科技七雄、軟體與資料中心類股的買賣比例都接近對半。這代表市場仍看好AI長期需求，但更重視股價漲幅、集中度與槓桿風險。

  • Third Point轉向加碼台積電ADR，並賣出多檔美國半導體股；但軟銀與老虎全球則減持台積電，顯示部分資金在獲利了結、降低集中風險。台積電仍是AI核心，但不再是一致押注標的。

  • 最重要的訊號不是機構全面看多或看空科技股，而是AI行情從齊漲走向個股選擇。13F只反映6月30日部位，無法看到7月重挫後調整，因此短期波動仍可能受大型資金換手影響。

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