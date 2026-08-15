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川普被譏諷TACO 為何仍贏下第1回合關稅戰？這事更令市場警戒

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國總統川普2025年4月2日宣布對多數貿易夥伴課徵高額對等關稅。 （路透）
美國總統川普2025年4月2日宣布對多數貿易夥伴課徵高額對等關稅。 （路透）

美國總統川普這個任期開始不久就發動的關稅戰，打贏了嗎？美國媒體Politico經濟特派員吉達（Victoria Guida）說，第一回合川普似乎是贏了。因為，儘管被譏諷「TACO」，他成功讓市場相信，其實可與10%以上的關稅共存；而且投資人現在大多已放下對關稅的反彈，向前走了。

「TACO」是「Trump always chickens out」（川普總是臨陣退縮）的四個英文字母縮寫。最典型的事例，就是川普去年4月初「解放日」宣布對等關稅，衝擊金融市場後，沒多久就自己退讓。

吉達撰發專欄文章指出，知情人士告訴她，川普很討厭TACO的說法，然而，有趣的是，人們認為他屈服於壓力，但從川普的角度來看，他往往最終仍能處於比最初更有利的位置，占到上風。

而雖有轉彎和讓步，川普並沒有放棄這場推升通膨的全球貿易戰。他到目前為止，也還沒有放棄已深陷僵局、令石油市場震盪的對伊朗衝突。

看看當前的金融市場，明顯對這一切也已經相當淡定。

上個月，川普政府宣布對占美國貿易絕大多數的國家，徵收至少10%的關稅新制。很多人可能根本沒注意到，因為市場沒什麼特別反應。川普近日也又威脅要對加拿大加徵額外關稅，最快可能下周生效；同樣沒有引起去年那種程度的焦慮。

吉達說，雖然川普政府針對不同國家的稅率，以及課徵關稅的產品一直有變化，但整體關稅水準大致已經穩定在一個可預測的程度，投資人基本上亦認定，他們可以接受這樣的局面。一家大型避險基金的經濟學家就表示，比起關稅的實際水準，「不確定性」更令市場警戒。而現在相當確定的是，應該已經沒人真正懷疑10%以上的關稅不會持續。

華爾街之所以相對平靜，另一個重要原因是，推動人工智慧（AI）基礎設施建設的科技支出，帶動股市走高，掩蓋了零售等產業受到關稅打擊所造成的疲弱。民眾對關稅的煩憂其實並沒有消除，但在金融市場的思維中，關稅的占比變小了。這也因為關稅的負擔不成比例地落在中小型企業身上，而中小企業並不是標普500指數成分股。

不過吉達在評論中提醒，金融市場對關稅轉趨淡定，也並不代表廣大選民對關稅的接受度有所提高。今年1月一項調查發現，超過三分之二的受訪選民認為，關稅導致他們所需支付的價格上揚。民主黨也持續利用這一點攻擊川普，力拚在11月的期中選舉贏回國會參眾兩院其中之一或兩院全拿。

川普打第一回合關稅戰，至少在強勁AI投資熱潮相伴中，徹底重設了市場對關稅究竟可以高到什麼程度的預期，也證明美國的經濟可以承受這樣的關稅水準。但他有可能付出在期中選舉失敗的政治代價。

精華 FAQ

  • 因為他成功改變了市場預期，讓投資人相信10%以上的關稅也能持續存在，且金融市場對後續加徵關稅的反應明顯比去年平靜。

  • 一方面關稅水準逐漸穩定，市場已能預測政策走向；另一方面AI基礎設施投資帶動股市上漲，掩蓋了零售等受關稅打擊產業的疲弱。

  • 雖然金融市場接受度提高，但民眾仍普遍感受到物價上升，民主黨也將此作為攻擊焦點，川普可能在11月期中選舉承受政治代價。

川普 關稅

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