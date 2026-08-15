我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵兵推北京能源封鎖台海 訪美學者：恐始自天然氣船不敢進高雄港

日本自民黨高層 首度集體參拜靖國神社 防衛大臣小泉也出席

無人機中國廠大疆上訴告贏五角大廈 有機會脫離美國防部採購黑名單

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國上訴法院14日下令，地方法院必須重審中國無人機製造商大疆創新（DJI）是否應...
美國上訴法院14日下令，地方法院必須重審中國無人機製造商大疆創新（DJI）是否應從美國國防部黑名單剔除一案，這讓大疆有機會脫離美國防部採購黑名單。（路透）

美國上訴法院14日下令，地方法院必須重審中國無人機製造商大疆創新（DJI）是否應從美國國防部黑名單剔除一案，這讓大疆有機會脫離美國防部採購黑名單。

路透報導，哥倫比亞特區美國聯邦上訴法院判決，地方法院之前審理此案犯了程序錯誤，不應只憑非機密紀錄，就斷定大疆涉及支持中國國防工業，應提出公開的合理解釋，說明為何認定大疆協助中國軍方。上訴法院因而將此案發回更審，並准許地方法院在重審時可調閱機密紀錄，再行斟酌該不該維持五角大廈的決定。

全球最大無人機製造商大疆2024年10月提告，挑戰美國國防部將其列為挺中共軍方黑名單企業的決定。訴狀指出，這項決定「既不合法又被誤導」，導致大疆被禁止與美國一些聯邦政府機構簽約，因而損失商業合約，而且被貼上國安威脅的汙名化標籤。地方法院2025年判決大疆敗訴。

企業若遭美國國防部列入黑名單，就不准與承包五角大廈合約的特定公司簽約，而且，一項涵蓋面更廣、禁止向這些黑名單企業採購的禁令將於2027年生效，導致愈來愈多中國企業透過法律途徑力圖從黑名單上除名。

精華 FAQ

  • 上訴法院認定地方法院先前審理有程序錯誤，要求案件發回重審，並允許重審時調閱機密紀錄，再決定是否維持五角大廈的列名。

  • 上訴法院指出，地方法院不應只依非機密紀錄，就直接認定大疆支持中國國防工業；法院必須提出公開的合理說明，解釋其判斷依據。

  • 若遭列入黑名單，企業將不能與承包五角大廈合約的特定公司往來，還可能失去聯邦政府商機；更廣泛的採購禁令也將於2027年生效。

五角大廈 無人機 哥倫比亞

上一則

巴林將於今年 10 月舉辦 Fintech Forward 2026

下一則

Context Labs 與 Trafigura 簽訂協議並收購 Kinertic 助力大宗商品交易納入碳排放考量

延伸閱讀

看準高市打算壯大本土產業 日本新創搶攻軍用無人機

看準高市打算壯大本土產業 日本新創搶攻軍用無人機
上訴法院仍判白宮宴會廳停工 川普怒喊上訴最高院

上訴法院仍判白宮宴會廳停工 川普怒喊上訴最高院
Politico：北京不滿對台軍售 美國防官員訪中受阻

Politico：北京不滿對台軍售 美國防官員訪中受阻
對中鷹派急轉彎 國防部次長柯伯吉想訪中 因對台軍售遭冷處理

對中鷹派急轉彎 國防部次長柯伯吉想訪中 因對台軍售遭冷處理

熱門新聞

美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
評論者認為，對美股後市總是悲觀的「萬年空頭」，往往忽略一個重要事實：大跌後，未來會漲更多。（歐新社）

貝瑞警告1987崩盤重演可信嗎？專家：「萬年空頭」忽略美股重要事實

2026-08-08 19:02
中國人民銀行（央行）授權德意志銀行，為歐洲第一家人民幣清算機構。 （路透）

歐洲第一家人民幣清算機構…是這家銀行

2026-08-11 09:41
市場推估聯準會（Fed）9月升息可能性高於40%。不過，經濟學家布魯克斯表示，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步趨緩，將使許多斷定Fed今年必定升息的交易員措手不及。圖為紐約證券交易所交易員觀看聯準會主席華許發言。（路透）

學者：密切關注8/12 押注Fed必升息的交易員將「投降」

2026-08-08 13:12

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了