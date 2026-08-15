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30年期美債得標殖利率達5.22% 創25年來新高

編譯季晶晶／綜合報導
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美國財政部周四標售250億美元30年期公債，得標殖利率升至5.22%，為2001...
美國財政部周四標售250億美元30年期公債，得標殖利率升至5.22%，為2001年8月以來最高。(路透)

美國財政部13日標售250億美元30年期公債，得標殖利率達5.22%，為2001年8月以來最高，反映了投資人擔心川普政府任內債務持續增加，且通膨居高不下。

前次7月標售的殖利率為5.06%，川普2025年1月展開第二任期前則為4.91%。

美國政府債務總額已逼近40兆美元，債務占國內生產毛額（GDP）比率接近歷史高點。

伊朗的戰事推升能源和消費價格，加上關稅及AI基礎設施支出帶來通膨壓力，投資人要求更高報酬才願意持有長期公債。

周三拍賣的420億美元10年期公債，得標殖利率也創2007年以來最高。

TD Securities美國利率策略主管哥德堡（Gennadiy Goldberg）說：「這對財政部來說是個問題。他們必須用更高成本為政府籌資。」

美國國債及借貸成本過去10年約增加一倍。目前政府償債支出已經超過國防預算。

川普雖承諾控制財政，但推動大規模減稅的《大而美法》後，名目債務增速成為新冠疫情期間以外最快。

中間派監督團體美國聯邦預算問責委員會（CRFB）分析政府數據指出，2026年第1季公眾持有的政府債務已超過GDP。國會預算處預估，美國公債占GDP比率將在2030年底前超過第二次世界大戰後106%的高點，並於2036年升至120%。

財政壓力之外，市場擔憂聯準會（Fed）難以控制通膨。5月通膨率因燃料價格大漲而年升4.2%，創三年新高，7月雖降至3.4%，仍遠高於聯準會目標。

儘管需求穩健，周四30年期公債拍賣時的投標倍數為2.39，高於前六次拍賣的平均值，但分析師指出這是「有價格條件的需求」。

財政部已表示未來幾季不會增加長期證券發行規模，預期融資需求將轉向短期國庫券，這也使整體債務更易受利率波動影響。

信評機構惠譽13日維持美國主權信用評等於AA+，展望為穩定，認為美國擁有龐大經濟規模、高人均所得，且美元仍是全球主要準備貨幣，蓋過華府難以應對高昂財政赤字的影響。

精華 FAQ

  • 美國財政部標售250億美元30年期公債，得標殖利率達5.22%，不僅高於7月的5.06%，也創下2001年8月以來新高，顯示長天期美債需求雖仍在，但投資人要求更高報酬。

  • 投資人主要擔心美國債務持續增加、通膨仍偏高，以及戰事、關稅和AI基礎設施支出推升物價壓力，因此對30年期等長天期債券要求更高殖利率才願意承接。

  • 財政部表示未來幾季不會增加長債發行，可能轉向短期國庫券；惠譽則維持美國AA+評等與穩定展望，認為美元地位與經濟規模仍能部分抵銷高赤字風險。

殖利率 伊朗 財政部

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