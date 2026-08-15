大額退稅力道減弱 美上月零售銷售意外下滑

美國上月零售銷售意外下滑，反映近期大額退稅 的支撐力道減弱，不過，即便在家庭對物價高漲日益敏感之際，消費支出仍有望持續獲得股市報酬的支撐。

美國商務部人口普查局14日公布，7月零售銷售月減0.6%，不如市場預期的增加0.1%。

美國民眾取得的高額退稅，協助減緩伊朗戰爭下油價 高漲的衝擊，促使消費支出在第2季保持強勁，然而，經濟學家表示，這些退稅款已花費完畢。

上月零售銷售下滑，也與電商巨頭亞馬遜（Amazon ）將促銷活動Prime Day，從7月提前到6月舉行有關。汽油價格下跌，也影響到加油站的收入，美國汽車製造商的汽車銷量也滑落。

與國內生產毛額（GDP）消費支出項目關聯最密切，扣除汽車、汽油、建材及餐飲服務後的核心零售銷售，7月下滑0.4%，不如預期的增加0.3%；6月增幅則從0.5%下修至0.4%。

然而，經濟學家預期，隨股市上漲，帶動家庭財富增加，零售銷售下滑可能僅是暫時現象。PNC金融公司的經濟學家分析銀行數據後發現，相較於今年稍早，美國家庭上月似乎對汽油價格上漲更為敏感，這將減輕對下半年的消費支出展望的支撐力度。

然而，他們也說，很難想像美國消費支出會真正轉弱，因為有愈來愈多跡象顯示，高收入與年長家庭正把財富增值轉化為現金，用來支撐消費。