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OpenAI年化營收拚倍增 但1年內第2度更換營收長

編譯葉亭均／綜合報導
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根據知情人士說法，OpenAI的年化營收有望超過400億美元。(路透)
根據知情人士說法，OpenAI的年化營收有望超過400億美元。(路透)

根據知情人士說法，依照目前表現來看，OpenAI的年化營收有望超過400億美元，比2025年底年化營收水準大增約一倍。另一方面，OpenAI最新宣布營收長換人，是不到一年內第二度營收長人事異動，此時正值OpenAI準備推動預料是「轟動級」的首次公開發行股票（IPO）計畫。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這家ChatGPT開發商近幾個月營收加速成長，其中部分動能來自AI程式設計軟體業務快速成長。營收成長也反映出訂閱服務銷售持續增加，以及初步發展中的廣告業務帶來動能。OpenAI的核心消費者業務也持續成長。

OpenAI不願置評。

目前，OpenAI正與長期競爭同業Anthropic展開激烈競爭，爭取更多企業客戶。兩家公司都已祕密提交上市相關文件，而Anthropic預期最快在今秋IPO，時間點可能比OpenAI早。

Anthropic過去曾被視為落後者，但如今憑藉能夠簡化複雜工作的AI工具逐漸取得市場優勢，其中包括程式設計工具。Anthropic在5月表示，其年化營收已突破470億美元，不過兩家公司對這項指標的計算方式可能並不完全相同。

另一方面，OpenAI在13日宣布更換營收長，這次延攬資安產業高階主管、Alphabet旗下網路安全公司Wiz的總裁兼營運長拉吉克（Dali Rajic）擔任新的營收長，接替去年12月才加入OpenAI擔任營收長的德雷塞爾（Denise Dresser）。

OpenAI在一份聲明中表示，德雷塞爾將「尋求其他發展機會」。她的離職，是OpenAI短短幾天內第二起高階主管離職事件。OpenAI資深主管、前營運長萊特凱普（Brad Lightcap）周二宣布將離職，投入新計畫。

在宣布這項人事任命的內部公告中，OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）表示，公司7月的年化營收較6月增加超過20%。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，OpenAI年化營收有望超過400億美元，較年底水準約翻倍；成長動能主要來自AI程式設計軟體、訂閱服務持續增加，以及初步廣告業務帶來的貢獻。

  • OpenAI日前宣布由Wiz總裁兼營運長Dali Rajic接任營收長，取代去年12月才加入的Denise Dresser。公司表示Dresser將尋求其他機會，這也是短短幾天內第二起高階主管離職。

  • OpenAI正準備推動可能引發市場高度關注的IPO，卻同時出現營收長更替與高層離職，顯示公司在快速擴張與治理穩定之間面臨壓力，也須應對Anthropic的上市競爭。

OpenAI

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